La Dama de hierro del municipio salteño tiene serios problemas para aceptar los postulados de la democracia.

Bettina Romero enfrenta desde este l unes un paro por 48 horas convocado por la UTM y la intergremial de trabajadores municipales.

La medida de fuerza se llevará a cabo el lunes y el martes. Se hará sentir en los lugares de trabajo, pero también en las calles de la Capital con manifestaciones.

El paro es por cuestiones básicas. “Desde hace meses exigimos mejores condiciones laborales, pero no hay ningún tipo de respuestas”, dijo el secretario general de Ademus, César Molina, quien además detalló que los trabajadores municipales “no cobraron aumentos salariales, no tienen paritarias y reciben malos tratos”.

El dirigente de Ademus enfatizó que le sorprende la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Municipal porque pareciera “no importarle” la situación de sus empleados. “Este gobierno pareciera que quiere dejar todo en manos de terceros y quitarnos nuestras funciones”, agregó.

“Vamos en contra del atropello, la falta de diálogo, abuso de autoridad, hacinamiento del personal municipal, de la falta de una carreta administrativa, la falta de elementos de trabajo, de los sueldos caídos y del incumplimiento de los acuerdos salariales previstos para este año”, indicó.

Ese atropello se hizo aún más evidente este martes a la mañana, cuando en el CCM no dejaron ingresar a la prensa a realizar su trabajo. Bettina no quiere que se hable de la protesta. No quiere que se le vea. Bettina no acepta postulados básicos de la democracia.