Millonarios pagos revelan un vínculo intrigante entre la Municipalidad de Salta y consultoras de Buenos Aires con un nexo en común. Las dudas persisten sobre la naturaleza de estos contratos y su impacto en las arcas municipales. En el centro de la controversia: Gustavo Ariel Buchbinder. ¿Quién es este enigmático personaje favorecido por la intendenta Romero a riesgo de dejar bajo sospecha el manejo de los fondos públicos durante su gestión?

Buchbinder y su red de consultoras bajo la lupa

A principios de año, informábamos desde estas páginas, las millonarias cifras que la Municipalidad de Salta abonaba a consultoras de la ciudad de Buenos Aires en pago por servicios recibidos, servicios de los cuales aún se desconocen su calidad y sus características, aunque los pagos hayan sido catalogados como órdenes de publicidad. Y también advertíamos que esas empresas tenían en común que todas habían sido fundadas por la misma persona: Gustavo Ariel Buchbinder.

El afortunado Buchbinder es un hombre conocido en el ambiente publicitario nacional. De profesión Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es el actual presidente del Interactive Advertising Bureau (IAB) Argentina. Este organismo de nombre difícil, reúne a las empresas mas importantes del país relacionadas al sector de la industria de la publicidad online y sería algo así como la filial local de la organización del mismo nombre, con sede en EEUU, pero con presencia en casi 50 países. Entre las empresas que la componen, pueden mencionarse a Telefé, La Nación, AGEA (Clarín), Unilever, diferentes medios y portales digitales como el cercano “Todo Jujuy”, las delegaciones locales de Facebook y Google, por nombrar algunas, además de las empresas del mencionado Buchbinder.

En su actividad profesional, Buchbinder es el CEO, director ejecutivo en su traducción al español, de W-HUB, grupo de agencias publicitarias y de marketing online, todas fundadas por el nombrado y que está integrada, entre otras, por Be Influencers S.A, Webar Interactive S.A, Webar Internet Solutions S.A., Malabia 2353 S.A y Escenarios S.A., estas últimas tres conocidas por ser las que facturaron a la Municipalidad que hasta el 10 de diciembre próximo regenteará Bettina Romero, más de 70 millones de pesos entre setiembre del 22 y marzo del 23. Y por lo que se sabe, el hombre del apellido difícil es considerado un número uno en su materia y así lo certifican los rankings de las agencias de publicidades, en los que periódicamente aparece ocupando los primeros lugares, como también los clientes que confían en sus servicios, como Mercado Libre, Laboratorios Bagó, Coca Cola, P&G, Carrefour, etc.

Las sociedades anónimas en las que el canoso Buchbinder forma parte, en la mayoría de ellas como presidente del directorio, tienen en común que todas presentan como sede social al domicilio de la calle Paraguay 5635, planta baja, en la ciudad capital de los argentinos. Además, todas pertenecen al rubro de servicios informática, mantenimiento de redes sociales, publicidad por internet, creación de sitios y diseños de páginas web, consultoría y asesoramiento de mercado, comunicación digital, etc. Hablando en leguaje gaucho, significa que se dedican a diseñar tu página de internet para que le pongas el punto com, se ocupan de poner avisos en Facebook, Instagram, Google, Twitter y otras redes, te comentan las fotos para que el resto crea que tenés muchos seguidores y si no los tenés, te los inventan…también arman campañas con bases de datos compradas a empleados infieles de obras sociales, universidades, sindicatos, etc y les mandan mails contándoles en que andás para difundir tus actividades.

Analicemos un caso: Un ejemplo de aviso publicado por Bettina promocionando la ciudad de Salta para Semana Santa en META – empresa que agrupa a Facebook e Instagram-, destinado a un público estimado en un millón de personas, pudo tener, aproximadamente, una inversión cercana a los $500.000, a los que deben sumarse el diseño, el creador de los anuncios, análisis y estudio de mercado, el redactor, etc, todos servicios que las agencias de publicidad proveen y que aumentan los costos, por supuesto. Pero si alguien se da una vuelta por las oficinas de prensa de la Municipalidad salteña, se encontrará con que, en los escritorios y mesas diseminados por el lugar, hay personas contratadas, sean transitorias o permanentes, que desarrollan esas funciones y cobran un sueldo por su actividad. Es aquí donde aparecen las contradicciones en los informes poco específicos presentados por las dos elegantes amigas y funcionarias de Bettina ante el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Salta y que debieron, ya que estaba pago el tema de la comunicación oficial, haber sido supervisados por algún experto, a fin de mostrar números más claros.

Otra de las actividades para las que suelen contratarse estas empresas es con el fin de crear (inventar sería más exacto) noticias en forma deliberada, que permitan entretener o engañar al público receptor, algo que la aparición de las denominadas redes sociales permite, pues se pueden presentar historias reales y de mentira de una manera tan similar que no es fácil distinguir entre ellas cual es verdad y cual no. Es lo que se conoce como Fake News y que los principales contendientes y aspirantes al sillón mayor municipal se han acusado de usar en la reciente campaña electoral, unos en contra de otros. El mismo Buchbinder afirmaba en julio de 2019, previo a las elecciones presidenciales que “Las noticias falsas no dejan de ser las viejas operaciones de prensa que antes se veían en los medios masivos de comunicación y ahora llegan a cada votante por los diversos canales electrónicos: La campaña correrá por el celular”.

Finalmente, otra actividad en la que se ha visto actuando a las agencias de publicidad y no estamos afirmando que este fuera el caso, es en la recepción de fondos por servicios publicitarios a organismos, personas físicas y jurídicas, servicios que efectivamente nunca fueron prestados, sino que terminaron siendo parte de una triangulación irregular de dinero, en algunos casos destinado al lavado de esos importes o en otros , para ser transferidos a usos distintos a aquellos para los que fueran abonados. Existen, al respecto, casos en la jurisprudencia argentina, en que los organismos dedicados a la investigación de este tipo de maniobras, como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), han detectado la participación de organizaciones del rubro publicidad en esas actividades.

Lo que no termina de entenderse cuales fueron las actividades que don Buchbinder y sus agencias realizaron para la Municipalidad de Salta, aun cuando su extenso y amplio Currículum lo hicieran elegible para proveer sus servicios a nuestro ayuntamiento. Lo que si puede observarse, es que las altas sumas pagadas y que se intentaron mostrar diluidas en los gastos de publicidad habituales de la alcaldía local, no alcanzaron para lograr la reelección de Bettina, dejando por el suelo las aspiraciones de perpetuidad del Romerato, pero pueden seguir contribuyendo al vaciamiento de las ya delgadas arcas municipales. ¡Total, como dijera la hija de Juan Romero, la transición en el municipio recién arrancará en Noviembre!