La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, tomó intervención tras el reporte de la muerte violenta de un menor de 15 años, ocurrida durante la noche del lunes 11 en barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad de Salta.

Sodero Calvet señaló que el hecho ocurrió en la vía pública y que, al tomar conocimiento, se dispuso el trabajo de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP en el lugar, con el fin de llevar adelante las tareas de rigor.

El cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizó la autopsia.

En tanto, durante la mañana de este martes, la Fiscal mantuvo una reunión interdisciplinaria con médicos forenses, Criminalistas y peritos del CIF y de la Unidad de Investigacíon especializada, con el objetivo de realizar un abordaje integral del caso investigado, en procura de establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho, y en procura de individualizar a él o los causantes.