La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, imputó de forma provisional a un hombre de 18 años como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, y a su hermano de 20 años, como partícipe necesario del mismo delito.

Durante la audiencia de imputación, ambos fueron asistidos por defensa oficial y prestaron declaración, dando su versión de lo sucedido. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva de los imputados.

El hecho investigado ocurrió la noche del pasado 11 de agosto, en barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad de Salta. Allí, en circunstancias que se tratan de establecer, un adolescente fue herido en la zona torácica con un arma blanca y falleció posteriormente por una herida punzo penetrante que causó taponamiento cardíaco.

La Unidad de Investigación UGAP, a partir del relevamiento de cámaras y de testigos, individualizó a los sospechosos, quienes habrían actuado en conjunto, agrediendo ambos físicamente a la víctima, aprovechando que esta se encontraba en estado de absoluta indefensión y sin arma alguna.