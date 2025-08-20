B° Solís Pizarro estrena instalación de tuberías

Se estima que las tareas durarán aproximadamente dos semanas, por lo que se pide a los conductores utilizar rutas alternativas y seguir las indicaciones del personal, debido a la presencia de operarios y maquinaria pesada.

Dentro del plan integral de mantenimiento de los canales pluviales de la ciudad, la Municipalidad ha iniciado importantes trabajos en el barrio Solís Pizarro, ubicado en la zona oeste baja.

La obra principal consiste en la instalación de tuberías de concreto debajo de la calle Santa Inés, lo que ha requerido el corte total del tránsito en esa cuadra. En total, se instalarán 12 metros lineales de tuberías y se construirán 29 metros lineales de canal a cielo abierto. Esta infraestructura permitirá conectar el canal pluvial que colinda con la vía del tren, paralelo a la calle Los Papagayos, optimizando el flujo del agua de lluvia y minimizando los riesgos de anegamientos en la zona.

Se estima que los trabajos demandarán alrededor de dos semanas, por lo que se solicita a los conductores tomar precauciones, utilizar vías alternativas y respetar las indicaciones del personal a cargo, debido a la presencia de operarios y maquinaria pesada. La seguridad de todos es primordial durante la ejecución de esta obra.

Este proyecto responde a una demanda concreta de los vecinos, quienes habían presentado un expediente solicitando la canalización del agua que proviene del barrio San Rafael y atraviesa las vías del ferrocarril. Además, una vez finalizada la instalación de las nuevas tuberías, se procederá al perfilado y la limpieza total del canal pluvial, asegurando así su correcto funcionamiento y prolongando su vida útil.