B° Intersindical: Mujer apuñaló a su pareja

El pasado domingo por la mañana, la mujer y su pareja, de 23 años, regresaron a su casa en el barrio Intersindical. Allí, por motivos que se investigan, ella lo habría herido con un arma blanca en el abdomen, poniendo en peligro su vida.

Durante la audiencia de imputación, la acusada contó con la asistencia de un defensor particular, pero optó por abstenerse de prestar declaración. Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención de la mujer, considerando la gravedad del delito imputado y los riesgos procesales que podrían derivarse de su liberación.

Los hechos que motivaron la imputación se remontan a la mañana del pasado domingo, cuando la mujer y su pareja, un hombre de 23 años, regresaron al domicilio que compartían en el barrio Intersindical. Donde por razones que aún se encuentran bajo investigación, la mujer habría agredido al hombre con un arma blanca, provocándole una lesión en la zona abdominal que puso en riesgo su vida.

Tras el incidente, el hombre fue asistido inicialmente en el centro de salud de la zona, donde se le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, debido a la gravedad de la herida, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde recibió atención médica especializada y se encuentra en proceso de recuperación.