El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires renovó sus críticas a la gestión de Cambiemos

“En cuatro años de neoliberalismo de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, se llenaron la boca hablando de la educación. Nunca hubo en la historia de la provincia de Buenos Aires más plata que en ese entonces”, señaló el mandatario provincial en la inauguración del edificio escolar.

“Primero, endeudaron al país en 100.000 millones de dólares de libre disponibilidad, después tomaron 45.000 millones de dólares más del FMI y endeudaron la provincia en 11.000 millones de dólares”, sostuvo y aseguró: “Pero no se trata sólo de tener plata, sino para qué la usas y cuáles son las prioridades”.

En este marco, y en tono eufórico, Kicillof acusó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal de haberse quedado con todo ese dinero. “Esa plata se la llevaron ellos, con la fuga de capitales, los grandes bancos y la timba financiera. Se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Toda esa que trajeron, no está en escuelas, no está en hospitales, no está en rutas, no está en parque industriales. Se la llevaron toda”, completó el mandatario provincial.