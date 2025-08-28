Aumento de boleto: Proyectan subas en casi toda la provincia

El 10 de septiembre se llevará a cabo una reunión en el municipio de El Galpón. Cabe recordar que el último ajuste tarifario para los colectivos del interior (excluyendo SAETA) se aplicó en noviembre de 2024.

En respuesta a las reiteradas solicitudes del sector de transporte público de pasajeros del interior provincial (excluyendo a SAETA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) ha anunciado la convocatoria a una audiencia pública de suma importancia. El objetivo principal de esta instancia de diálogo es analizar y debatir una posible readecuación de la tarifa del servicio, buscando un equilibrio que beneficie tanto a los usuarios como a los prestadores.

La audiencia pública se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre a las 8:00 de la mañana en el Salón Municipal de Cultura, un espacio emblemático ubicado en la calle San Martín s/n del municipio de El Galpón. Se espera una nutrida participación de representantes del sector, autoridades gubernamentales y ciudadanos interesados en expresar sus opiniones y propuestas.

Para aquellos que deseen formar parte activa de este importante debate, se ha fijado como plazo de presentación el día 8 de septiembre de 2025 a las 13:00 horas. Las presentaciones y consultas serán recibidas en la sede de la AMT, ubicada en la calle Santiago del Estero N°2245, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.

Es importante recordar que el último ajuste tarifario implementado para el transporte de colectivo interurbano se remonta al mes de noviembre de 2024. Por lo tanto, esta audiencia representa una oportunidad crucial para analizar la situación actual del sector y evaluar la necesidad de una actualización en las tarifas.

En caso de que algún usuario desee disertar en la audiencia, deberá inscribirse previamente en la sede de la AMT antes del vencimiento del plazo estipulado. Al momento de la inscripción, deberá presentar sus datos personales y una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

Si el interesado es representante de una institución, además de los datos personales mencionados, deberá presentar una autorización formal de dicha institución, debidamente sellada, que lo acredite como vocero oficial de la misma en la audiencia.