La jubilación forzada de Pedro Serrudo, histórico mandamás de los municipales, parece un triunfo contra los privilegios sindicales, pero en realidad apenas rasguña la superficie de un sistema enquistado desde hace décadas. En Salta, la casta sindical es un club selecto donde algunos se jubilan sin haber trabajado nunca, otros heredan los gremios como si fueran empresas familiares y varios más se pasean de partido en partido con la billetera gremial como pasaporte político. Entre Serrudo, Guaymás, Ramos, Rodríguez y Rodas, se dibuja un mapa de eternos atornillados al poder que exhibe las mismas lógicas de impunidad y conveniencia que la política que dicen cuestionar.

La decisión del intendente Emiliano Durand de firmar el decreto que obliga a Pedro Serrudo a iniciar sus trámites jubilatorios puso fin a medio siglo de carrera como empleado municipal y a tres décadas de licencia gremial en las que jamás pisó su lugar de trabajo. Sin embargo, más que un triunfo contra los privilegios, el caso parece apenas un eslabón en una cadena que desnuda a la verdadera casta: la sindical. En Salta, son muchos los dirigentes que han convertido a los gremios en feudos personales, perpetuándose en sus cargos con la misma naturalidad con la que otros cambian de camisa.

Serrudo resistió hasta el último día. Pese a que la Justicia había excluido su tutela sindical en julio, exigió continuar hasta el final de su mandato, como si tres décadas de licencia fueran apenas un trámite menor. La Procuración Municipal lo puso en blanco sobre negro: decreto firmado y retiro obligatorio.

Lo curioso es que el “histórico dirigente municipal” no se va por decisión propia ni por la voluntad de los trabajadores, sino porque el Estado —el mismo al que nunca sirvió— finalmente le cerró la puerta. Medio siglo de sueldo estatal y treinta años sin trabajar son la mejor radiografía de un sistema que confunde derechos laborales con privilegios eternos.

No todos tuvieron la cortesía de jubilarse. Algunos se llevaron el sillón gremial a la tumba. Buenaventura David, de la CTA, o Fermín Hoyos, de ATE en el norte, fallecieron en funciones, aferrados al cargo hasta el último suspiro. La metáfora no necesita explicación: la burocracia sindical salteña se hereda o se muere en funciones, como si se tratara de una monarquía sin corona.

Luis “Lucho” Rodríguez: amor eterno con el poder

El secretario general del Sindicato de Empleados del Concejo Deliberante (SECoDe) es quizá el mejor ejemplo de cómo se confunde representación con propiedad. Rodríguez asumió su séptimo mandato el pasado 12 de septiembre de 2025, aunque en rigor lleva mucho más tiempo al frente del gremio. Lo oficializó recién cuando su entonces pareja, la hoy senadora nacional Nora Giménez, consiguió la personería jurídica. Desde entonces, nunca dejó de ser oficialista. Conocedor de todos los vientos políticos, siempre supo a qué árbol arrimarse.

Durante su última asunción, apenas se animó a declarar: “El compromiso de nosotros será seguir en la misma línea”. Una frase honesta: cambiar nunca estuvo en su repertorio. En el acto lo acompañaron Darío Madile, Emiliano Durand y Gustavo Sáenz, confirmando que la casta sindical no sólo sobrevive, sino que goza de buena salud bajo el amparo del poder político.

Jorge Guaymás: el camionero sin camión

Si Serrudo es el símbolo del municipalismo enquistado, Jorge Guaymás encarna la paradoja del camionero que no maneja un camión hace décadas. Desde 1991 encadena siete mandatos al frente del gremio de Camioneros. En paralelo, fue concejal, candidato a cuanto cargo apareciera, secretario general de la CGT, funcionario nacional con Alberto Fernández, precandidato al PARLASUR con Massa y Olmedo, y este año recaló en Fuerza Patria, alineado a Juan Manuel Urtubey.

La plasticidad ideológica de Guaymás roza lo artístico: puede pasar del massismo al albertismo, del camionerismo al urtubeicismo sin despeinarse. Mientras tanto, el gremio es apenas su caja de resonancia política. Lo que no cambia es la chequera: siempre abierta gracias a los aportes sindicales.

Abel Ramos: Sanidad para pocos

En la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el apellido Ramos es sinónimo de eternidad. Abel Ramos controla el gremio desde hace más de treinta años, combinando su rol sindical con cargos políticos: concejal, diputado, candidato a intendente. Su carrera fue posible gracias a que el gremio le sirvió de trampolín, mientras los trabajadores de la salud seguían denunciando salarios bajos y condiciones laborales deplorables.

La saga familiar se consolidó recientemente, cuando se oficializó que el cargo de secretario adjunto quedará en manos de Arnaldo Ramos, hijo de Abel y actual concejal capitalino por Unidos por Salta. La herencia sindical ya no necesita metáforas: es literal. El gremio más importante del sector salud queda en familia, como si fuera una empresa privada y no la representación de miles de trabajadores precarizados.

Carlos Rodas: la banca eterna

En La Bancaria, Carlos Rodas repite la misma partitura: años al frente, denuncias por manejos poco claros, connivencia política, ausencia de renovación. Los empleados bancarios conviven con sobrecarga laboral y falta de personal, pero los problemas rara vez llegan a la agenda gremial. Lo prioritario siempre fue sostenerse en el sillón. En su caso, la banca no es sólo un lugar de trabajo: es un refugio para eternizarse en el poder.

Lo paradójico es que, mientras la palabra “casta” se popularizó en boca de Milei y sus acólitos, la casta sindical salteña ya existía desde mucho antes, aunque con menos marketing. La izquierda la llamó burocracia sindical; hoy, con la jerga liberal, se habla de casta. El resultado es el mismo: dirigentes que encontraron en sus cargos un blindaje para esquivar cuestionamientos, asegurarse beneficios personales y mantener relaciones carnales con los gobiernos de turno.

La jubilación forzosa de Serrudo es un hito, pero no un cambio estructural. Mientras Guaymás siga rotando de partido en partido, Rodríguez acumule mandatos con la bendición del oficialismo, Ramos herede el gremio a su hijo y Rodas mantenga su banca, la burocracia sindical seguirá intacta.

La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿qué diferencia hay entre esta casta sindical y los políticos profesionales a los que tanto se critica? La respuesta puede encontrarse en una simple foto: la de Rodríguez asumiendo con toda la clase política aplaudiendo a su lado. En Salta, el poder político y la burocracia sindical no se toleran: se necesitan.