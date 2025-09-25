Se busca cubrir puestos en los siguientes rubros: operario de depósito, chofer de reparto, preventista y maestro mayor de obra. Los interesados pueden postularse ingresando al Facebook oficial de la Oficina de Empleo o a través de Whatsapp al número 3874263054.

La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, informa la apertura de nuevas convocatorias para cubrir distintos puestos en empresas de la ciudad.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos solicitados y contar con disponibilidad horaria para trabajar jornada completa.

Desde la Red de Empleo se realiza un proceso integral de selección de candidatos que incluye: asistencia sin costo, confidencialidad y compromiso en cada etapa, acompañamiento técnico, coordinación y seguimiento en la búsqueda de personal y base de datos de diversos perfiles.

La iniciativa está destinada a empresas, PyMEs, comercios y emprendimientos que necesitan cubrir puestos de trabajo de manera ágil, efectiva y con respaldo técnico.

Las vacantes disponibles son:

Operario de depósito: para tareas de carga, descarga, almacenamiento y control de stock en el rubro de productos de limpieza, higiene y desinfección.

Chofer de reparto: destinado a la comercialización y distribución de productos de limpieza, con carnet de conducir C o superior.

Preventista: orientado a la venta y distribución de aves faenadas, carnes y pescados congelados envasados, con experiencia en ventas y logística.

Maestro mayor de obra: para empresa constructora, con amplia experiencia en proyectos mineros y manejo de herramientas como AutoCAD, MS Project y Excel.

Desde la Municipalidad se recuerda que el programa Red de Empleo busca generar más y mejores oportunidades de trabajo, articulando entre el sector privado y los vecinos de la ciudad.

Las personas interesadas pueden postularse ingresando al Facebook oficial de la Oficina de Empleo. También pueden comunicarse vía e- mail: intermediacionsalta@gmail.com o a través de WhatsApp al número 3874263054.