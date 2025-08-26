La empresa EDESA informó que este martes 26 de agosto se llevarán a cabo cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia, debido a trabajos de renovación y ampliación de las redes de media y baja tensión.

Según el comunicado oficial de la compañía eléctrica, las interrupciones serán totales en las siguientes zonas:

Joaquín V. González – Las Lajitas: corte total desde las 07:00 hs, con una duración estimada de 5 horas. Afectará por Ruta Provincial N° 52 Juana Azurduy desde km 0 al km 65, Escuela Lola Mora, paraje La Bomba y zonas aledañas. Motivo: renovación de red de media y baja tensión.

Güemes – Campo Santo: corte total desde las 08:00 hs, con una duración estimada de 4 horas. Afectará el Barrio 200 Viviendas y Altos Hornos. Motivo: renovación de red de media y baja tensión.

Orán – Noroeste: corte total desde las 08:00 hs, con una duración estimada de 4 horas. Afectará los barrios Misión Zenta, Frutícola, Embotelladora Mosconi S.A., Escuadrón 20 de Gendarmería, Pozo de agua N° 1 y Biofábrica (Seaboard Energía Renovable y Alimentos). Motivo: renovación de red de media y baja tensión.

Salta – Oeste (Atocha y San Lorenzo Chico): corte total desde las 08:00 hs, con una duración estimada de 4 horas y 30 minutos. Afectará las urbanizaciones La Trinidad, Las Quintas, La Aguada, La Reserva, Casas del Bosque y Praderas de San Lorenzo del Oeste, además de zonas aledañas en la localidad de Atocha. Motivo: ampliación de red de media y baja tensión.

Salta – Valle Oeste (Rosario de Lerma): corte total desde las 08:00 hs, con una duración estimada de 4 horas. Afectará la zona rural camino a Carabajal y áreas aledañas. Motivo: renovación de red de media y baja tensión.

Desde EDESA solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias, como desenchufar electrodomésticos sensibles y planificar las actividades que dependan de la electricidad con anticipación.

La empresa destacó que estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo y modernización del sistema eléctrico en toda la provincia