Habrá 15 candidatos a intendente, 22 listas a diputados y 29 listas de concejales para las próximas elecciones del 14 de mayo.
Además de 12 postulantes a la gobernación con sus respectivos compañeros de fórmula, en la Capital salteña habrá una quincena de candidatos a intendente, 22 listas de diputados y 29 listas de concejales. En todo el territorio provincial se registraron 22 mil candidatos para todas las categorías.
CANDIDATOS A GOBERNADOR Y VICE:
GUSTAVO SÁENZ – ANTONIO MAROCCO
EMILIANO ESTRADA – CARLOS ZAPATA
CLAUDIO DEL PLA – LORENA HIDALGO
WALTER WAYAR – IVÁN MIZZAU
LUCIO PAZ POSSE – LORENA FARJAT
MAURO SABBADINI – JIMENA LOAYZA
MIGUEL NANNI – VIRGINIA CORNEJO
DANIEL ESCOTORÍN – PATRICIA CALIVA
MARCOS TOGNOLINI – MIRTA RAMOS
DANIELA PLANES – VERÓNICA TEJERINA
VIOLETA GIL – ANGEL TOLABA
VERÓNICA CALIVA – CARLOS GRAVANAGO
CANDIDATOS A INTENDENTE:
BETTINA ROMERO – UNIDOS POR SALTA
EMILIANO DURAND – VAMOS SALTA
MARCOS URTUBEY – SALTA AVANZA CON VOS
CARLOS ZARZURI – FIT-U
MATÍAS POSADAS – JXC
LUCIANO ACEDO SALIM – ENTRE TODOS
ESMERALDA SIUFFI – UP
OSCAR VAZQUEZ – LIBERAL SALTA
EMILIA MURÚA – NUEVO MÁS
JESÚS CHOQUE – PTS
MARCOS JUÁREZ – DIGNIDAD Y JUSTICIA
JULIO QUINTANA – POLÍTICA OBRERA
FELIPE BIELLA – SI
FACUNDO MAROCCO – SALTA PARA TODOS
DAIANA MÉNDEZ – FELICIDAD
CANDIDATOS A DIPUTADO:
JULIETA PERDIGÓN – AHORA PATRIA
LUCAS GODOY – ENTRE TODOS
JORGE OVEJERO – AVANCEMOS
ANDREA VILLEGAS – FIT-U
NELSON LECUONA – SALTA AVANZA
MARÍA MORALES MIY – FELICIDAD
MÓNICA JUÁREZ – FS
FÉLIX BONORINO – UP
JOSÉ GAUFFÍN – JXC
ENZO MAMANÍ – NUEVO MAS
CARLOS MORELLO – LIBRES DEL SUR
ABEL CORNEJO – AUTONOMISTA
GUILLERMO D. CORNEJO – PCP
JOSEFINA CIOTTA – PTS
JUAN JOSÉ ESTEBAN – PJ
NATALA AGUIAR – PRS
GABRIELA JORGE – POLÍTICA OBRERA
ADRIÁN VALENZUELA – PRIMERO SALTA
OMAR EXENI – SALTA NOS UNE
DIEGO ARROYO – CALIVA GOB.
CRISTINA FIORE – SST
MARIANELA IBARRA – SI
CANDIDATOS A CONCEJALES:
PAULA BENAVIDES – SI
NELSON SALAZAR – CALIVA GOB.
GUILLERMO KRIPPER – REPRESENTAR
CAROLINA AM – PRIMERO SALTA
DANIELA ROMANO – POLÍTICA OBRERA
EDUARDO ISASMENDI – PRS
JOSÉ GARCÍA – FE
ROBERTO CHAVEZ TOLEDO – PTE
FLORENCIA GASPARINI – PTS
DANY VELAZQUEZ – PV
ROBERTO AVELLANEDA – PCP
GUSTAVO VACARELLA – AUTONOMISTA
MALVINA GARECA – LIBRES DEL SUR
FRANCISCO FLEMING – MIS
CRISTIAN SANCONTE – NUEVO MAS
ALEJANDRO AYLAN – LIBERAL SALTA
ANGEL ORTIZ – JXC
LUIS LIENDRO – JUNTOS TRABAJANDO
FIDEL PUGGIONI – UP
DARIO MADILE – FS
CESAR ROBINO – FELICIDAD
LOURDES ÁVALOS – SALTA AVANZA
GABRIELA CERRANO – FIT-U
FRANCISCO LAISECA – AVANCEMOS
MÓNICA QUINTERO – FARO
LAURA GARCÍA – ENTRE TODOS
ERNESTO ALVARADO . ELIGE POR SALTA
RAMÓN CHÁVEZ DÍAZ – DYJ
EDUARDO VIRGILI – AHORA PATRIA