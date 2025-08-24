Arturo Jauretche: Forja del pensamiento nacional

Martín Miguel Güemes Arruabarrena

Conocí a don Arturo en el año 1973, con motivo de una disertación que realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. El decano era Mario Kestelboim (casado con Pupele, la hija de César Marcos). En esa anárquica vuelta del peronismo, derecha e izquierda cavaban trincheras para la guerra ideológica que se desataría durante la Presidencia de Campora, y después… violentamente. Comenzaba el entrismo a mostrar sus fauces. Terminada la conferencia de Jauretche, no recuerdo el tema, sí la impresión campechana que me causo el orador; me acerqué tímidamente, y me presenté: soy Martín Güemes. Jauretche me miró sorprendido, y con cierta sorna paisana, miró al joven Güemes. Su saludo fue afectuoso… Mis referencias al Dr. Luis Güemes Ramos Mexia (inspirador del Estatuto del Peón, citado por Jauretche), y al Dr. Adolfo Güemes Castro, dirigente radical intransigente, citado por el forjista en sus libros, me permitió entablar conversación histórica. Ambos, fueron amigos de Jauretche. Por entonces, mis lecturas favoritas fueron los mentores de FORJA, sobre todo Raúl Scalabrini Ortiz, la dupla intelectual del radicalismo nacional, precursores críticos del justicialismo. Estos recuerdos son imborrables. ¡Conocer a Jauretche! Para un joven estudiante de tercer año de derecho, que creía en la lucha por la justicia de Ihering, fue una impresión trascendente.

Desde ese tiempo, estudie la obra de Jauretche, tales: “Los profetas del odio y la yapa” (1957), “El medio pelo en la sociedad argentina” (1961), “Manual de Zonceras Argentinas” (1968), leídos con avidez por la juventud nacional. Sus ideas, sencillas, llanas, directas, superaban la visión porteño céntrica, y euro centrista de derechas e izquierdas portuarias, cosmopolitas. Nos enseñaba con metodología inductiva, a comprender nuestra realidad. Sus gestos, sus dichos, sus actitudes, su valentía probada, araban corazón adentro de los nacionales. No podía negar su temperamento familiar. Un vasco mezclado con irlandés, un criollo gaucho de la provincia de Buenos Aires. De boina, pañuelo, y puñal al cinto. En la televisión argentina, nacida en tiempos de Perón, en los años 70 un programa descolló: se llamaba: Titanes en el Ring. Martín Karadagian su conductor, y luchador imbatible, supo del coraje de Jauretche. La cosa fue así: en un combate con la Momia, el forzudo Karadagian cayó sobre un espectador, era Jautetche. Dada la guaranguería del luchador, no lo toleró: lo corrió alrededor del ring, son su pequeño cuchillo caronero. No fue la única vez, que el pensador nacional tuvo enfrentamientos y duelos. Desde la patriada de Paso de los Libres (1933) siempre demostró que no tenía miedo. Sin duda, fue temerario, como Hernández, como Lugones…

El Facundo y la Barbarie. El sanjuanino, autor del panfleto contra Rosas, original y de prosa única, fue quien más se parecía a Jauretche. Además, este lo admiraba, más allá de sus diferencias. Sarmiento provinciano en Buenos Aires, porteño en las provincias, admirador de la civilización europea, no tuvo puntos de contacto intelectual, con este admirador de la barbarie nacional. “El Caudillo, es el sindicato del Gaucho” afirmó Jauretche con certera visión social. Polémico como Sarmiento, pasional como este, los unía el temperamento, que no renegaba de sus raíces criollas, gauchas, provincianas. Para nosotros, la juventud de los 70, fue la contracara visible del Cuyano Alborotador. Nos faltaba conocer más, a Facundo y a Sarmiento. En cambio Jauretche se deleitaba con la prosa sarmientina, y con los escritos de Lucio Mansilla (“Una excursión a los indios ranqueles”, por ejemplo). Lo curioso era que Jauretche no escribía, dictaba sus libros. Su oralidad paisana, su memoria con tradiciones gauchescas, fueron una forma bíblica de expresarse. Un fogón de la pampa. Martín Fierro cabalgaba con su prosa. Su poema épico gauchesco al drama del Paso de la Patria (prologado por Jorge Luis Borges), es un relato criollo, plagado de sugerencias, consejos, y advertencias, sobre la partida, sobre la amistad de Cruz y Fierro, sobre los viejos vizcachas. Aquellos que escupen el asado, para que nadie se los coma. Nos advierte siempre: no debemos estudiar los problemas económicos del país, con la libreta del almacenero (aquel que anotaba las compras, pero no daba recibos, abultando siempre lo consumido). Dar vuelta el mapa geográfico del país (sin olvidar la Antártida), poner abajo lo que está arriba, y arriba lo que está abajo (es entender el espacio tiempo de la Patria). Es comprender la geopolítica que nos corresponde. Es convertir nuestro punto de vista, para pensar desde nosotros, desde nuestra realidad geo cultural. Los Imperios, los poderes “centrales” desde arriba, nos enseñaban envidiosos de lo ajeno. Con un método nacional, basado en los hechos, nos llama a ser argentinos, suramericanos. Nos advierte sobre las fuerzas vivas, y los vivos de la fuerza. Sobre los intereses que prevalecen para que todo cambie, y para que nada cambie. Los identifica, ayer y hoy (…) Esta crisis que se aproxima o en la que ya estamos ha sido deliberadamente provocada. (“El Plan Prebisch, un retorno al coloniaje” (1955), le costó el exilio a Montevideo). En el tiempo de la revolución Libertad Dura, defendió la Constitución de ١٩٤٩, la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. El artículo 40, y su mandato de defender nuestros servicios públicos, y recursos naturales. Le costó cárcel, exilios, y controversias con Aramburu /Rojas, con Frondizi (autor del libro: “Política y Petróleo”, tesis nacionalista del Presidente, que dejó de lado… para dar La batalla del Petróleo con capitales extranjeros). Debatió con Alsogaray, y con sus epígonos. Apuntó a los tilingos que apoyaban cipayos. De allí sus libros: “Prosa de hacha y tiza” (1960), “Filo, contrafilo y punta” (1962), “Mano a mano entre nosotros” (1964), todos ellos están candentes en el rescoldo de la lucha nacional. Nos desafiaba, y nos desafía a no ser zonzos. Su prédica nació en los años 30, fue un taller de forja, en un mundo que se derrumbaba, camino a la Segunda Guerra Mundial.

Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Este grito forjista nació en un sótano de la calle corrientes, predicado desde arriba de cajones por sus oradores, convocaban a develar la dependencia económica. Los Cuadernos de Forja son testimonios vivos de este afán patriótico de desenmascarar la sumisión al capital extranjero. Anunciaron una revolución patriótica. Los libros de Jauretche, en relación a estos problemas, fueron: “Ejército y Política” (1958), “Política Nacional y Revisionismo Histórico (1959), “Forja y la Década Infame” (1962). Sin dudas, fue el creador de una metodología de interpretación de nuestra realidad. Su nacimiento en Lincoln (13.11.1901), provincia de Buenos Aires, hasta su fallecimiento en la Capital Federal (25.05.1974), es un rastro de huellas perdidas, para arriar sueños olvidados. Su única función pública, fue como Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1946 /1950). Una sola vez, fue candidato a Senador por la Capital Federal. El pueblo porteño no lo favoreció con su voto. Su militancia cultural y política estaba presente en el electorado de la ahora llamada: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no fue simpatizante ni del Yrigoyenismo, ni del Peronismo, movimientos nacionales defendidos por Jauretche.

Mariano Grondona, periodista de la elite porteña, escribió: “(…) Mientras el aporte de las generaciones liberales ha sido ampliamente estudiado, lo que trajeron consigo los Jauretche y los Scalabrini Ortiz a la mente de los argentinos merecía una bibliografía equivalente. Aún no la tiene. Algunos diremos que ellos fueron quienes, con la mejor de las intenciones, intoxicaron el alma de los argentinos hasta apartarlos de la modernidad.” A confesión de parte, relevo de prueba. Los libros de Jauretche y Scalabrini fueron leídos en los hogares obreros, en las oficinas y bares de las clases medias, en los sindicatos y universidades (en los pasillos, no en las aulas). Sus libros fueron vendidos de a miles, varias ediciones lo comprueban, se incluyeron en su época en las listas de los que encabezaron ventas. En los Profetas del Odio y la Yapa, se define: “(…) No soy un literato… tampoco un filósofo de la historia. Pero, años y trotes me han graduado en la universidad de la vida, que es el mejor libro cuando los otros inducen al error. Los que he ido señalando a lo largo de estos capítulos es casi la confesión de errores que he profesado, pues también me alimente de las enseñanzas de los libros y prensa que denuncio, y entonces no habían caminos y menos señales, como ahora para advertir la falsedad del rumbo. Era la noche oscura y sin estrellas. Digo con esto que mi conciencia sobre la clave de los problemas de nuestro país, como la de todos los de mi generación que la han tenido, tuvo que hacerse por propia experiencia, en correcciones constantes y en modestos aprendizajes de todos los días; y es cierto, además, que hemos aprendido de los simples y los humildes mucho más que de los infatuados y poderosos.”. Un amanecer, el sol del 25 asomando, junto a su esposa Clara Iturraspe, falleció Don Arturo. Ejercía la Presidencia de Eudeba. Han pasado más de 50 años, debemos volver a rescatar su prédica, a desempolvar sus libros, nos ayudarán actualizar el presente, y proyectar el porvenir.