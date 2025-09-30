Durante la audiencia de juicio por el crimen de Jimena Salas, el abogado representante de Cajal Gauffin aseguró que percibió “señas y gestos amenazantes”.

Así lo relató al tribunal de juicio el abogado querellante, aunque no fue claro respecto a quienes fueron los que amenazaron y a quien.

“Se vivenciaron comentarios agresivos. Yo solamente estoy llevando adelante una inquietud. Hubo verbalización, señas y gestos amenazantes” señaló al tiempo que pidió “Extremar recaudos de seguridad”, señaló el letrado hoy querellante en la causa aunque en el primer juicio fue abogado defensor del marido de Jimena Salas, acusado de encubrimiento.

Criticas

Una de las voces críticas que se presentaron respecto al accionar de los letrados fue la también abogada Natalia Buira, quien en su cuenta de Facebook realizó un duro posteo en donde apunta no solamente contra el abogado sino también contra el accionar fiscal.

Compartimos el posteo:

RECUERDEN Y RELACIONEN:

En el caso donde estaba imputado el viudo Nicolás Cajal GAUFFIN, a 3 fiscales ( no uno solo): Ana Inés Salinas, Ramiro Ramos Ossorio y Torres Rubelt se les venció el plazo para apelar la sentencia absolutoria. Ese escrito llevaba también la firma del entonces Procurador Abel Cornejo.

A los fiscales, ¿ les pasó algo? No, nada, con el tiempo fueron ascendidos: ahora la fiscal Ana Inés Salinas es fiscal de Cámara. ¿ Que raro son estos ascensos luego de gravísimas negligencias en sus funciones, no? .

El abogado Pedro Arancibia en ese momento abogado defensor del imputado Nicolás Cajal Gauffin ahora se ha convertido en querellante de la familia de Jimena Salas. ¿ Esto es ético? ¿?

MEMORIA, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA PARA JIMENA SALAS.

Quizás otro caso para que intervenga Innocent Proyect (aparte del de Santos Clemente Vera) porque Santos Clemente Vera pasó 8 años preso siendo inocente y Javier Saavedra murió desangrado en la Alcaidía de Ciudad Judicial siendo inocente, sin haber sido juzgado.