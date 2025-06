Apuntaciones sobre la muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes 

Martín Miguel Güemes Arruabarrena

Al Gral. Martín Miguel de Güemes ninguna descalificación le privaron sus adversarios, minimizando así sus virtudes patrióticas; por ejemplo, tildarlo de demagogo, tirano, cobarde, gangoso, hemofílico o de impulsos compulsivos ante el sexo débil. Sobre la noche en que fue herido, y que lo llevó a la muerte diez días después, una infamia se transmitió para ocultar la verdad. Y lo que es peor, para desvirtuar mediante la hablilla sus ideales, y su decisión inquebrantable de dar su vida por la Patria. La patraña aludida, nacida como tradición oral en el siglo XX, de haber sido cierta, no desmerece su trayectoria guerrera. Como lo demuestra la reacción popular, que eleva a la categoría de mito sus virtudes varoniles o machistas ante las mujeres de su época. A pesar del culto popular al Caudillo, esta no es la realidad de los acontecimientos que condujeron a su muerte. Lo cierto es que no existen documentos, memorias, ni tampoco tradiciones, aún entre los descendientes de sus enemigos, de que Güemes estuviera en la noche del 7 de junio con una mujer, dando rienda suelta a su pasión, o a sus instintos de macho alzado. El trabajo publicado por el Prof. Carlos G. Romero Sosa (Miembro de Número de la Academia Güemesiana) titulado: “Las versiones infundadas relativas al General Güemes y a las circunstancias de su muerte por la Patria”, publicado en el Boletín Nº 20 del Instituto Güemesiano, en 1995 (existe separata), echa por tierra la fábula.

Sobre las imputaciones a Güemes, es importante conocer el artículo: “Disquisiciones Medico – Legales sobre el Gral. Martín Güemes” por el médico forense, miembro activo del Instituto Güemesiano, Dr. Pedro Antonio Alvarez. Refuta, sin lugar a dudas, la posibilidad de sus defectos físicos: gangoso y hemofílico. En cuanto a la causa de su muerte, sus conclusiones las transcribiremos al final.

Sobre la imputación de cobardía; su vida, su acción y su muerte, son pruebas irrefutables que contradicen las versiones ofensivas, nacidas de la envidia que generaba su presencia. Sobre la calificación de demagogo o tirano, nos atrevemos a conjeturar, comparándolo con otros caudillos, gobernantes y militares de la época. Quien entrega su vida, su familia y bienes, en el ideal de la libertad. Quien respeta la decisión de las mayorías, al elegirlo Gobernador, de sus superiores, al ascender en los grados militares. Y quien nunca fusiló a sus enemigos o adversarios, detentando el poder civil y militar. ¿Es un tirano? Aquel que respeta la Ley, y en tiempo de guerra procurando la defensa nacional, ordena empréstitos forzosos ¿es un dictador? Quién sólo solicita sacrificios al pueblo, y con su ejemplo los conduce ¿es un demagogo?

Solamente los perjudicados por la independencia – los pudientes de ascendencia goda – podían echar a rodar tales calumnias e intrigas…

La imaginación de aquellos que ayer y hoy se erigen en novelistas de vidas ajenas, y los convierten a su imagen y semejanza, ha permitido que el cuento sobre la muerte de Güemes (problema de polleras, un marido engañado, el sexo como picante en el locro de la historia) siga rodando en la memoria popular.

Su última voluntad, transmitida al Cnel Jorge Enrique Widt es expulsar al invasor, morir por la causa del honor en cumplimiento del Plan Sanmartiniano. No comprender su misión, es tergiversar su legado a la juventud. Para ellos, para las actuales y futuras generaciones, está escrito este ensayo, sin ánimo de exaltación personal, ni familiar, sino de verdad histórica.

La noche de la conjura: 7 de junio de 1821

Junio es un mes frío, aún lluvioso, y de extrañas claridades diurnas, aquí, en Salta. Las noches heladas desvelan a los perros callejeros, que ochan al aire sus penas vagabundas, convocando a los muertos que pesan sobre los vivos como una pesadilla. Más frío todavía en el siglo XIX, de acuerdo a los estudios geológicos, según me transmite el Lic. Ricardo Alonso (investigador del Conicet).

Noche de demonios, de ángeles caídos, y de miserabilidades humanas, fue aquella del 7 de junio de 1821. El marco era propicio para el crimen.

“(…) la ciudad estaba prácticamente desierta, pues hasta los culpables de la revolución del Comercio (sofocada por Güemes el 31.05.1821) la habían evacuado, huyendo. (1)

“(…) Güemes, desde su vuelta de Tucumán, residía transitoriamente en su campamento de Velarde, mejor dicho en su finca “El Carmen”, donde mantenía una especie de academia militar de oficiales. (2)

El Coronel Jorge Enrique Widt, segundo jefe del ejército de milicias gauchas, Director de la Academia, desde Estrasburgo, el 8.04.1866, le cuenta al Gral. Dionisio Puch (cuñado de Güemes) los sucedidos: “(…) Nosotros estábamos acampados en una legua, más o menos, de Salta, organizando las fuerzas de la provincia para marchar al encuentro del enemigo, cuando el Gral. Güemes, tuvo la fatal idea de ir durante la noche, escoltado por algunos hombres de caballería, a la ciudad, a tomar allí personalmente algunas disposiciones. Había echado pie a tierra cuando, a media noche, la infantería española desembocando por una quebrada entró a Salta, cubriendo inmediatamente todas las salidas y no dando tiempo al Gral. Güemes sino a montar a caballo para atravesar dos pelotones de infantería que ocupaban las bocacalles. Pasó por sobre el cuerpo de infantes, pero recibió un balazo que algunos días después lo llevó a la tumba…”. (3)

Dionisio Puch, político salteño cuya semblanza esbozara Juana Manuela Gorriti (“Vida militar y política del General Don Dionisio de Puch” – publicada en 1869), Gobernador (1856 – 1857) en la Confederación Urquizista, en su exilio en el Perú, a causa de las luchas contra la dictadura de Don Juan Manuel de Rozas, escribió la primera biografía sobre el Caudillo. En relación a su muerte, expresa:

“(…) El 7 de Junio de 1821 a las doce de la noche estando el General Güemes en casa de su familia en la capital sin más fuerza que 25 hombres de escolta, fueron tomadas de improviso las cuatro esquinas de la plaza mayor donde él se hallaba, apostándose cien hombres en cada una a las órdenes de Barbarucho. A la voz del enemigo saltó el General Güemes en su veloz caballo, no habiendo querido escapar solo por la espalda de la casa, y seguido de su valiente grupo, cargó sobre una de las columnas que le cerraban el paso: un granizo de balas lo rechazó perdiendo casi toda su escolta, pero él felizmente no fue herido. Solo ya y acribillado por el fuego enemigo que de todas direcciones recibía en el recinto de la plaza, hizo un grande esfuerzo ( el que hacen siempre las almas grandes en los grandes conflictos) y partiendo como el rayo con la espada en la mano, atropelló con la rabia del tigre acorralado, sobre una maza erizada de bayonetas que guardaba otro ángulo de la plaza: no hiende la flecha disparada por el arco teso con mas presteza los aires, que el intrépido Güemes atravesó banda a banda la columna enemiga … Abismados los españoles, se quedaron contemplando tanto valor y mirando con respeto a lo lejos, al hijo predilecto de la victoria.

Pero el General Güemes llevaba la muerte en su seno; una de las mil balas que destrozaron sus vestidos, su gorra y hasta los tiros de su espada, había atravesado su cuerpo, regando en sangre la senda gloriosa que seguía.”. (4)

“(…) Cuatrocientos hombres de infantería se posesionaron de la Plaza a son de dianas y vivas al Rey de España.

El esforzado guerrillero estaba herido de muerte. El sonido del clarín heroico que llamó tantas veces al pueblo salteño a la gloria de los combates, estaba ahora sustituido por el doloroso quejido que vagaba alrededor de una gran tumba.

Asilado el general en un establecimiento de campo en el Chamical, no distante de la ciudad, dispuso que se hiciera lo posible porque viniera en su auxilio el doctor Redhead. Este solicitó permiso de los vencedores para pasar en su calidad de facultativo a ver al general, de quien era amigo. Se le acordó el pedido, pero sus esfuerzos fueron vanos. A las 48 horas de hallarse en cama, espiró Güemes rodeado de algunos de sus amigos. (5)

¿Cómo lograron las tropas españolas penetrar en Salta?

Es el poeta Juan Carlos Dávalos, descendiente por línea materna de Francisca Güemes de Figueroa (hermana del General), y paterna de Nicolás Severo de Isasmendi, quien buceando en el mundo de las metáforas, aquel de las intuiciones, nos transporta al pecado original de su muerte:

“Vendrá esta vez del Norte el godo artero

Cual tantas otras, pero no de día;

Vendrá en la noche lloviznosa y fría

En que un Judas te vende por dinero.” (6)

“(…) Olañeta, después de la derrota sufrida por su vanguardia al mando de Marquiegui en Jujuy, y prisión de éste, simuló una retirada a sus antiguos cuarteles de Tupiza, a esperar noticias de los complotados que, aunque derrotados, no se consideraron vencidos. Así fue que, cuando vieron el momento propicio, enviaron un emisario para alertar al General realista, el que despachó un destacamento (300 hombres) al mando del Cnel. José María Valdez (a) “El Barbarucho”, con la misión de tomar a Güemes por sorpresa, de acuerdo a un plan premeditado”. (7)

“(…) el cordobés Benítez (don Mariano) fue quien trajo a Valdez para sorprender a Güemes, ganándose 5.000 pesos… El comercio hizo suscripción para pagar los 5.000 a Benítez.”. (8)

“(…) Era ya como la medianoche, noche tenebrosa y fría. Algunas familias que no se habían recogido aún, percibieron el insólito ruido acompasado que a esa hora tan avanzada producían las partidas que penetraban sigilosamente … A poco de esto, se oyó resonar una descarga por el rumbo de la plaza … ¡ Gracias a Dios!”.(9) “(…) ¿Esperaban algunos de éstos la protección de Olañeta secretamente contratada por los realistas? Efectivamente, los de la Patria Nueva, complotados con Bernabé Aráoz y Olañeta, no dudaban de la sorpresa, pues conocían el plan…”. (10)

“(…) Güemes había enviado hacia el lado de la plaza a practicar una diligencia administrativa a uno de sus ayudantes, don Luis Refojos, y el encuentro de éste con la partida del rey había causado el disparo de sus armas… ¡Escápate, Martín, por la puerta falsa! Díjole su hermana Macacha, siempre previsora y sagaz. ¿Y la escolta? Le observó Güemes, tocado en su pundonor. ¡No! No puedo yo huir abandonando la escolta, sería una cobardía. Y abalanzándose sobre el caballo, echóse velozmente a la calle. La escolta lo siguió…”. (11)

“(…) Con todo esto, llevaba Güemes destrozados a balazos sus vestidos, atravesada su gorra y hasta los tiros de su espada; viniendo al fin una de aquellas últimas balas disparadas al acaso, cuando ya Güemes salvaba el puente que daba paso al Tagarete de Tineo, a herirlo mortalmente, penetrándole por la parte inferior del espinazo y desgarrándole la ingle derecha. (12)

“(…) Traicionaron, en primer lugar, el gobernador Aráoz de Tucumán y el Coronel Manuel Eduardo Arias, deportado antes por Güemes por descubrírsele correspondencia con el general realista Olañeta. En segundo lugar, algunos políticos salteños y jujeños, de la patria nueva, como Benítez, Soria, Gordaliza, etc.

Actuaron con torpeza o les faltó inteligencia para comprender el momento los coroneles Antonio Fernández Cornejo, Ángel M. Zerda, Saturnino Saravia, Zabala y algún otro; y los de Jujuy Juan Ignacio de Gorriti y Teodoro Sánchez de Bustamante, sin duda todos patriotas, pero equivocados. (13)

Se oponían a éstos, los integrantes del partido de La Patria Vieja (güemesianos), y estaba compuesto por una verdadera aristocracia de la tierra, integrada por hacendados y gauchos, por todos aquellos que llevaban grabados en sus corazones, y acreditado en el campo de batalla, el lema: “(…) la independencia o la muerte en la causa del honor.”

Volvamos al pasado. A la noche de la conjura. Ya esta parte de la escolta de Infernales sobre la Plaza Mayor. La pregunta: ¡Quién vive! la respuesta: ¡La Patria! Los sables cortan el aire, los arcabuces truenan en la noche. El galope de los caballos sobre las calles desiertas, es estrepitoso. Tras los visillos se esconden los conjurados. Han dejado hacer, han dejado pasar… sienten ruidos de ojotas que vienen a salvarlos… son los infantes coyas, que pasan en silencio, para cubrir las salidas. Güemes monta, seguido por los infernales, busca huir de la encerrona que ha tejido, en su operativo comando el Barbarucho Valdez. Al norte, al sur, al este y el oeste, no hay salida. Los realistas cubren la salida al puente del Tagarete de Tineo (sobre la actual calle Belgrano y Balcarse); apostado sobre un banco (al cual se refieren crónicas posteriores), un oficial realista espera sigiloso… el vertiginoso galope del Caudillo. Cuando este salta por sobre las fuerzas invasoras, con su trabuco dispara a quemarropa. El Capitán Tomas Archondo no ha fallado. Güemes es herido. Lleva enancada la muerte. En sus ojos, en su cara, estalla la furia, flamea el dolor; la carne estremecida escapa a la noche. La fatalidad es acertijo del destino, acunada por las envidias, resentimientos y mediocridades, escondidas en las esquinas de su Salta natal. Su caballo caracoleaba sobre el empedrado bañado en sangre, sus cascos eran chispas refulgentes. Sus riendas una brújula. Sus estribos una espuela avivando el amanecer. Después, lejos del alcance de Olañeta, sufre la septicemia, la agonía en el monte, bajo el Cebil Colorado. Los días y sus noches, diez para ser exactos, rodeado por los gauchos. Hasta que la muerte penetra en su cuerpo exánime. Su catre, en el cual se recuesta su rebeldía telúrica, es el tiento que lo ata a su Salta. La tierra guardara en silencio, su sueño eterno. Murió don Martín, y lo lloran los paisanos, y el paisaje. Ya puede descansar de su galope heroico.

“(…) Se ha estudiado científicamente el contagio del suicidio, de la locura, de la ira o el entusiasmo en las muchedumbres. Se conoce también el efecto del terror o de la angustia entre masas ignorantes, poseídas de espanto o congojas místicas; pero no existen referencias en la historia de un estallido plural de dolor entre gentes endurecidas por la guerra, como el que tuvo por recóndito escenario el campamento de la milicia patriota la noche en que se supo con certidumbre que el General Güemes había muerto. … Ninguno se había identificado como Güemes con el pueblo.”. (14)

Sobre la causa de su muerte, en el artículo: “Disquisiciones Medico – Legales sobre el Gral. Martín Güemes” por el médico forense, miembro activo del Instituto Güemesiano, Dr. Pedro Antonio Alvarez, son sus conclusiones: “(…) Como quedó expresado al principio del trabajo, con la finalidad de contribuir a una mejor interpretación histórica y a la luz de los avances médicos, se puede deducir que la patología factible que llevó a la muerte del héroe, ha sido una Septicemia … en una cultura médica, donde no existía la idea de septicemia, era posible – y justificable – utilizar genéricamente el término gangrena para muchos cuadro infecciosos, especialmente y sobre todo para las originadas por heridas de bala, susceptibles del riesgo de transportar gérmenes patógenos; la evolución que ha tenido el proceso patológico de diez días – como consta en los documentos históricos – es compatible con el cuadro de una septicemia, ya que era mortal entre los ocho a diez días, antes de la época antibiótica; en cambio la gangrena tenía un desenlace fatal en 48 horas. La conservación de la lucidez mental – que también surge de la documentación aludida – es compatible con un proceso septicémico, que a pesar de la gravedad, “el enfermo vive su muerte”, como lo expresan los textos médicos. (15)

Se conoce documentalmente que a su muerte, Martín Güemes estaba casado con Carmen Puch, casamiento realizado el 15.5.1815, que fueron sus hijos legítimos: Martín María del Milagro (cuyo nombre certifica su parto en Salta, la del Milagro, el 15 de Septiembre de 1816), Luis (a la muerte de Güemes tiene tres años), e Ignacio (que falleciera a tierna edad, en los primeros meses de 1821, a causa de las persecuciones realistas en procura de atrapar a su madre). Sabemos por tradición oral, y por indicios ciertos, que en su juventud, en Tarija, tuvo una hija natural, que dará una ascendencia notable. Es una verdad sabida allá, y aquí en Salta. Guardada por beaterías pueblerinas.

Carmen Puch muere el 3 de abril de 1822, nueve meses después de la muerte de Güemes. La leyenda cuenta que “cortó su espléndida cabellera, cubrióse de un largo velo negro, postróse en tierra en el sitio más oscuro de la habitación y allí permaneció hasta su muerte… “. (16)

“Si él ya no puede volver,

ella irá donde él se esconde.

Y comienza por cortarse

la cabellera de bronce.

Si él ya no ha de contemplarla

para qué la quiere entonces.

Igual que la luz al cirio,

deja que el amor la agote.

Ya le cierran las pupilas,

ya la bajan de la torre.

Va al encuentro del amado

y sólo ella sabe dónde.” (17)

El romance esconde una realidad dolorosa. Nuestra tradición familiar nos dice que murió de tuberculosis, a causa de los últimos tiempos, cuando los españoles al ver que a Güemes no podían comprarlo, pusieron precio a la vida de su familia. Carmen huye por los cerros en búsqueda de la protección de su padre Domingo, en Rosario de la Frontera. Las bajas temperaturas de los cerros salteños, sobre todo en mayo y junio, trajeron como consecuencia este desenlace fatal. Es materia de estudio médico, constatar si la caída del cabello no es causa de los medicamentos de entonces, para combatir los dolores. Hoy, el tratamiento del cáncer produce este efecto. Toda leyenda popular, tiene su verdad a medias. En lo personal, no puedo creer que una persona que amara tanto a su marido, dejara huérfanos a quienes eran fruto del amor. Por otra parte, Carmen era una mujer de lucha, y de fortaleza ante la adversidad. Sus cartas lo demuestran:

“(…) Mí idolatrado compañero de mi corazón: acabo de recibir tu apreciable en la que me dices me vaya a La Candelaria, no lo hago con brevedad por esperar alguna noticia de que se mueva el enemigo, por dos bomberos que tengo uno en el camino del río Blanco y el otro en el Carril. Ahora mismo he mandado a don Juan Rodríguez hasta donde está Gorriti a que le diga que en el momento que haya algún movimiento me haga un chasqui. El principal motivo de no irme es estar mi Luis muy enfermo con la garganta llena de fuegos y con unas calenturas que vuela, hoy me he pasado llorando todo el día de verlo tan malito. Ahora se me ha mejorado con una toma de magnesia. Lo ha hecho vomitar y evacuar mucho, aunque ha quedado muy caidito pero se le ha minorado la calentura. No creas que estas sean disculpas por no irme, pregúntale a mi tío como está mi Luis; no tengas cuidado de mí, estoy con seguridad.

Mi vida, mi cielo, mi amor, por Dios cuídate mucho y no vayas a estar descuidado. Mi rico, cuándo será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte en mis brazos y darte un millón de besos en mi jetita rica; recibe un millón de besos de tu rico Martín que cada día está más lleno de gracias y picardías y de tu Luis, mi cariños.

Carmen Puch

Sauces, 9 de Junio de 1820” (18)

¿Puede una mujer de temple previsor ante el peligro, de una maternidad tan protectora, y de un amor tan profundo, dejarse morir? Sin pecar de portación de apellido, me pronuncio por la negativa. Aunque dejo abierta la posibilidad, por el misterio del alma, que ocurriera lo que cuenta la Gorriti. A pesar de que reconozco en esta escritora, su sensibilidad nostálgica y romántica.

Confirma nuestra tradición familiar, la carta que doña Juana Torino le escribe a fines de 1821 al Dr. Juan Salomé Zorrilla diciéndole: “la Carmen está en la Isla, donde ha ido a curarse. Se va para Los Sauces (la estancia de su progenitor en Rosario de la Frontera) porque no siente alivio ninguno y dice quiere ir a morir al lado de su padre; el médico le da corto plazo.”. (19)

La profesora Olga Chiericotti, Académica de número Güemesiana, expresa: “(…) Al dolor producido por la muerte del esposo se agregaba una grave enfermedad que no pudo superar. (20)

Juana Manuela Gorriti, en “Recuerdos de su infancia” rememora el entierro del Gral. Martín Güemes, decretado por su padre, José Ignacio, entonces Gobernador de Salta (1822):

“(…) Todavía recuerdo el magnífico espectáculo de aquel cortejo fúnebre que vi atravesar las calles de Salta, conducido por mi padre y por Widt, que vestidos de luto, y la cabeza descubierta, llevaban con una mano las cintas del ataúd, y con la otra a dos niños, Martín y Luis Güemes, que acompañaban llorando el féretro de su padre. Detrás venían dos bellos corceles en arneses de duelo. Veíanse al uno de ellos volver tristemente la cabeza como si buscara a alguien. Era aquel Negro, testigo de tantas glorias y compañero del héroe hasta la muerte. Después del fúnebre grupo, venía una inmensa muchedumbre, pueblos enteros, que de largas distancias habían venido para tributar al grande hombre sus ofrendas de lágrimas y plegarias. (21)

El oficio del gobernador don José Ignacio de Gorriti, al Señor Coronel don Juan Manuel Quiroz, Teniente Gobernador de Jujuy, ordenando el traslado de los restos del Gral Güemes, reza así: “(…) El jueves 14 del corriente ha destinado este Gobierno, de acuerdo con el señor Provisor y Gobernador del Obispado, la traslación del cadáver del finado señor General Coronel Mayor don Martín Güemes a esta Capital, con el objeto de darle sepultura en la Santa Iglesia Catedral. La gratitud exige se tributen por la Provincia los honores que corresponden a un Jefe que libertándola de todas cuantas invasiones ella ha sufrido por los tiranos, tuvo la gloria de arruinar dos ejércitos triunfantes que la ocuparon; agregando la de estar en ella una milicia la más virtuosa y heroica de cuantas han sido sostén del País y de la Causa de nuestra Independencia. El Gobierno en consecuencia espera que V.S. concurrirá en dicho día a la hora acostumbrada a celebrar las exequias que se le deben.

Dios guarde a V.S. muchos años. Salta, noviembre 6 de 1822.

José Ignacio de Gorriti (22)

Quien rinde homenaje a su superior militar y amigo, es uno de los hombres del Nueve de Julio, el representante de Salta al Congreso de Tucumán, que ratifica nuestra independencia de toda dominación extranjera.

Es tradición familiar, comprobada por cartas privadas, que los hijos de Güemes fueron llevados por los gauchos. Protegidos por ellos, permanecieron en el monte. Las pasiones desatadas por la guerra, ponían en peligro sus vidas. Después marcharon al exilio, con sus tíos Manuel y Dionisio Puch. En el Perú trabajaron en las minas, para ganarse la vida. Volvieron a Salta al caer Juan Manuel de Rosas. Los Puch, los Gorriti, los Güemes, combatieron la Dictadura del Restaurador de las Leyes. En la Confederación Urquizista, Martín María del Milagro Güemes Puch (primogénito del Gral Güemes), fue Gobernador de Salta (1857 – 58).

Luis “(…) niño aun, vagaba por los bosques en brazos de los gauchos guerrilleros que lloraban la muerte de su jefe. El hijo del guerrero ilustre vivía de la caridad y del amor de Soldados heroicos. (23)

En un encuentro en las Serranías de Santa Bárbara, don Ernesto Aráoz nos transmite los recuerdos del arrendero Martín González, el gaucho de Cachipunco. El hombre había salido joven de la finca Ovando en Rosario de la Frontera. Su patrón Martín Miguel Güemes Castro (nieto mayor del Caudillo) había fallecido, como muchos de sus familiares. El paisano no lo sabía. Hacía 39 años que había partido. A sus 80 años, los recordaba con cariño filial. Era el año 1929. El aislamiento, y la falta de medios de comunicación, era parte de la vida campesina. Las tradiciones se preservaban en el alma gaucha. La lealtad nacida en la guerra de la independencia, superaba el feudalismo de cuño español, originado en la resistencia contra la invasión árabe. La tierra los hermanaba en el sentido de la libertad y la independencia.

El gaucho viejo, ante el dolor por las malas noticias, le dice: “(…) ¡Qué bueno era don Luis, lo mismo que la Sra Rosaura, una santa mujer, que Dios la tenga en su reino! Yo me vine antes del fallecimiento de la señora; el patrón viejo ya había muerto. Todavía me acuerdo con pena cuando estaban colocando en la finca El Carmen, cerca de Salta, los primeros alambraos que se hicieron en el Valle de Lerma, al patrón Luis ya viejito, se le corrían las lágrimas cuando los alambradores hachaban los cercos de tunas que rodeaban la casa y dividían unos potreros.

– A mí no me gusta nada, Martín, – me decía – estos hilos de alambre que nos ha traído el progreso. Mucho mejor eran la casa y la finca con los cercos que yo conocí desde niño. La emoción iba subiendo de punto en el tosco semblante del gaucho a medida que evocaba el recuerdo de esas gentes cuyo cariño conservaba él tan hondamente en el fondo de su corazón. (24)

Consecuencias de la muerte de Güemes

Güemes era hombre de honor, ante Dios, por su Patria y sus compatriotas “(…) nunca he deseado ser vano, sino bueno, un soldado de la Patria, y un ciudadano honrado. La guerra no le concedió ni tiempo ni piedad. Se juramentó ante su tierra, y sus milicias gauchas de sellar la independencia con su sangre y lo cumplió.

Los comerciantes y contrabandistas del Norte Argentino, sembraron la leyenda sobre su tiranía. El eco llegó a Buenos Aires. La Gaceta, el 19 de julio de 1821, a un mes de su muerte, publicó: Ya tenemos un cacique menos que atormente al país.

La frontera norte nace del armisticio entre el Cabildo de Salta y Olañeta (14.7.1821), y de la Capitulación de Fernández Cornejo ante Olañeta (20.8.1821). Pactos firmados a la muerte del caudillo. Indigno armisticio al decir de San Martín (Carta a O’Higgins, Lima, 6.11.1821). De los pactos mencionados, quedó determinado el extremo Norte de la actual República Argentina. Los enemigos internos – de Güemes – cegados por sus intereses grupales, se opusieron a su ideal de conservar el territorio del ex – Virreynato del Río de la Plata. La muerte de Güemes frustra la ocupación del Alto Perú. Trae como consecuencia la prolongación de la guerra por cuatro años más, con el consiguiente debilitamiento de nuestra Suramérica. San Martín, después de la entrevista de Guayaquil (1822) delega el mando en Bolívar. Su renunciamiento obedece a razones objetivas: la inferioridad de fuerzas con el ejército realista, y con las fuerzas al mando del Libertador Bolívar. La desmembración del Alto Perú era un hecho, inducido por los separatistas Alto Peruanos. Casimiro Olañeta, sobrino de Pedro Antonio de Olañeta (muerto en Tumusla, en 1825), será el encargado de cumplir con las órdenes de la Pequeña Logia que libertó a Bolivia. La carta que desde Miraflores (Salta) envió el 26 de Diciembre de 1826 el Dr. Facundo de Zuviría al Dr. Juan Marcos Salomé Zorrilla, en la cual entre otras cosas, le dice: “Las cosas de Sucre y Bolívar le han tomado de nuevo (a Gorriti), porque todo lo ignoraba; en tal oscuridad se vive aquí. Luego que lo he instruido en todo, los antecedentes de esos héroes, sobre la ocupación de Tarija, etc, con sus pormenores, etc, dice que si Güemes viviera, no se habría atrevido Sucre a usurpar ese territorio porque al otro día lo hubiese cargado, etc. – A las parras, Juan Marcos … Tuyo Facundo”.

Domingo Güemes hace sobre esto la siguiente anotación: “Consta aquí el juicio del General Gorriti respecto de Güemes, en 1826, cinco años después de muerto éste. (25)

Como apuntación a lo expresado por Domingo Güemes, observo que también se comprueban las consecuencias de la muerte del caudillo para Salta, la desmembración de Tarija, y para Argentina, la pérdida del Alto Perú.

Por ello, la autocrítica realizada por el Dr. Facundo de Zuviría, el más prominente de sus adversarios, en su biografía del General Don José Ignacio de Gorriti, sirve de colofón para cerrar este ensayo sobre el asesinato del Gral. Martín Miguel de Güemes, mártir de la Causa Suramericana.

“(…) No era pues extraño, que el General Gorriti, amigo, auxiliar, compañero en las glorias de aquél, participase de esos odios, celos, y aún calumnias con que se ha querido manchar la gloria del General Güemes.”.

“(…) Soportable sería que en aquella época las pasiones de ella oscureciesen la verdad de los hechos; pero pasó ese tiempo, y la verdad histórica debe aparecer alguna vez sin errores ni vacíos, que bien merecen ser corregidos y llenados por plumas imparciales o más instruidas en la verdad y serie de sucesos que honran nuestra historia.(26)

Como anécdota, podemos afirmar que el traje que usó Güemes la noche en que fue herido, permaneció mucho tiempo en manos de Zuviría. Paradoja del destino.

Juan Bautista Alberdi, el tucumano protegido de Alejandro Heredia, el jefe de la Vanguardia del Ejército de milicias – gauchas (1821), expresa:

“(…) Todo no se puede abrazar en este mundo. Que los que adoran la fortuna lo sacrifiquen todo a su ídolo, está bien, pero conténtense con eso y no hablen de honor y de gloria… Conténtense con el presente, como los ladrones, pero dejen la posteridad y sus honores, para los que giran su orden por todo el valor de su presente. (27)

“El único General

Que en aquella guerra cae,

Treinta y seis años tenía,

Pero más de cien combates.

Los cóndores enlutaron

El día con su plumaje.

Cada aurora, en la montaña,

Ha de enarbolar su sangre. (28)

