ALEJANDRO SARAVIA

Como todos me imagino sabrán, el aprendiz de brujo deviene de un poema de Goethe que Dukas llevó a la música y Disney al cine en una cinta que se llamó Fantasía, en la que de aprendiz hacía el Ratón Mickey. Se la recomiendo a todas las madres con hijos pequeños. El poema de Goethe, escrito en 1797, comienza cuando un viejo hechicero se marcha de su taller, dejando a su aprendiz con tareas que hacer. Cansado de tener que ir a buscar agua con un cubo, el aprendiz encanta a una escoba para que haga el trabajo por él, aunque él no esté del todo formado en el uso de esa magia. El piso pronto se inunda de agua y el aprendiz repara en que no puede detener a la escoba ya que no conoce el hechizo para esto.

El aprendiz, ya desesperado, parte con un hacha la escoba en dos, pero cada una de las piezas se convierte en una escoba entera, la cual toma otro cubo y continúa buscando agua, duplicando ahora la cantidad de cubos con agua. La habitación pronto comienza a inundarse. Cuando todo parece perdido, el viejo hechicero regresa y rápidamente rompe el hechizo. El poema concluye con el viejo hechicero diciendo que solo un maestro tendría que invocar espíritus potentes.

El conjunto de aprendices que se hicieron cargo del Estado nacional, por diversas cuestiones, me recuerdan a ese aprendiz de brujo de Goethe. Lo vemos con nitidez en la presente saga que se está desarrollando ante la mirada absorta de todos los argentinos, y que tuvo comienzo con unas grabaciones que se dieron a conocer de un abogado, amigo del presidente Milei, que sin tener ningún antecedente que lo acredite para el cargo se desempeñó en una agencia nacional relativa a la discapacidad, conocida con la sigla ANDIS, y en la que se disponía, como cualquiera puede suponer, de cuantiosas sumas de dinero, de la misma plata que siguiendo la consigna oficial, no hay. De esas grabaciones surgió que la hermana del presidente, Karina Milei, se quedaba con el 3% de las comisiones pagadas por aquellos a quienes se les encomendaba la entrega de remedios y demás artículos destinados a personas con discapacidades o bien carecientes.

Frente a esa noticia, volcada en grabaciones tomadas aparentemente sin conocimiento del funcionario, se armó un revuelo que podríamos mensurar a la moda actual como uno de los más grandes de la historia de la humanidad. Aunque, conociendo nuestra historia nacional y familiar de algunos de los protagonistas, es sólo otro más de los desfalcos al que consuetudinariamente se somete a nuestro pobre país. Lo primero a que se acudió es a buscar a algún juez que estuviera flojo de papeles y, en consecuencia, a tiro de presiones o bien propenso a hacer favores a los que mandan, y éste, rompiendo con la dinámica estratégicamente dibujada en nuestra Constitución Nacional, específicamente en su artículo 14, impuso una censura previa destinada a vedar que se conociera el contenido de esas conversaciones de las que surgía un claro cometido delictual.

Una mera aclaración antes de seguir con el relato: en una república, como se supone es la que nos rige, no puede haber nada secreto, salvo que se afecten valores tales como la seguridad nacional o la defensa nacional. Inclusive, las propias reuniones celebradas por los funcionarios deben ser publicitadas, no sólo en cuanto a las personas que lo hacen sino también en cuanto al contenido y resultados de esas eventuales reuniones. Esas son las reglas del juego.

Quienes comenzaron a jugar con fake news, con hechuras tramposas de inteligencia artificial, como la que lanzaron de Macri desmontándola a Silvia Lospennato a días de las elecciones legislativas en CABA, o bien llegando al extremo de poner en cabeza de la secretaría de inteligencia del Estado, SIDE, a alguien que como antecedente sólo tenía el haber sido consejero escolar en la provincia de Buenos Aires, esos mismos que comenzaron, digo, son los que hoy se quejan de que se les haga lo mismo. O no son ellos los que organizaron ejércitos de trolls que les sirven de coraza o bien de amenaza extorsiva para con aquellos que pretendan enfrentarse a esta Armada Brancaleone. Muchas veces comparo a esta gente con esa armada, pero quienes hayan visto esta película, dirigida magistralmente por Mario Monicelli y protagonizada, entre otros muchos, por el gran Vittorio Gassman, se darán cuanta de su paralelismo con estos aprendices de brujo. Nada bueno puede salir de improvisados y, mucho menos, si se trata de lúmpenes.

La cuestión es que todo este episodio se suma, sirviéndole de obvia concausa, con turbulencias en el programa económico, si es que alguna vez lo hubo, desmintiendo así el lema predilecto de los aprendices de que todo marcharía de acuerdo al plan. Si dentro del plan estaba el chocar la calesita, pues, lo están logrando. La cuestión es que cada día que pasa nos muestra que desde el principio el rey estaba desnudo, y sigue estándolo. En verdad, lo sospechábamos desde un principio, como diría aquel personaje televisivo.

Poco a poco se dejan vislumbrar como siluetas fantasmales alternativas institucionales que se van dibujando en el horizonte. Si el presidente Milei no logra romper la relación simbiótica que lo une a la Secretaria General de la presidencia, a la sazón su propia hermana, se va a poner a tiro de desplazamiento atento a la proclividad de su siamesa psicológica a emprender acciones que conllevan enriquecimientos indebidos. Ya desde la campaña electoral que los encumbró se vislumbraba esa debilidad con las ventas de candidaturas, que explican, sin que signifique justificación alguna, la calaña de ciertos personajes que debemos soportar en las sesiones legislativas.

En sociedades tan golpeadas como la nuestra la paciencia es corta, como lo prueba el propio encumbramiento de aprendices como los que hoy nos desgobiernan.