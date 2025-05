Aplicación de las leyes

ALEJANDRO SARAVIA

De golpe, como quien no quiere la cosa, un tema jurídico un tanto árido, pero de sumo interés, se instaló en la opinión pública a grupas del proceso de designación de un miembro de la Corte de Justicia de la provincia, órgano máximo y cabeza de ese poder. En efecto, el Poder Ejecutivo provincial, ante el vencimiento del acuerdo por seis años que sostenía a Pablo López Viñals como miembro de ese tribunal, presentó para con él al Senado de la provincia un nuevo pedido de acuerdo de ese cuerpo, soslayando las disposiciones de la Constitución Provincial que, en su artículo 156 reformado en el año 2021, dice respecto de los integrantes del Poder Judicial, en lo que acá interesa, lo siguiente: Artículo 156, párrafo 1º: “Las Juezas y los Jueces de la Corte de Justicia de Salta son nombrados por el Poder Ejecutivo, previo procedimiento participativo de la ciudadanía establecido por Ley, con acuerdo del Senado prestado en sesión pública. Duran diez años en sus funciones, no pudiendo ser nombrados nuevamente.” Artículo 156, párrafo 3°: “Las Magistradas y los Magistrados Inferiores del Poder Judicial cesan en el cargo, indefectiblemente, al obtener la jubilación o el día en que cumplan los 70 años de edad, lo que ocurra primero.”

Un integrante del Poder Judicial, miembro de una Cámara en lo Civil y Comercial, Gonzalo Mariño, cuestionó la nueva postulación de López Viñals por violatoria de las disposiciones del Artículo 156, primer párrafo, afirmando que respecto de los miembros inferiores de ese Poder, como él mismo en su carácter de Vocal de Cámara, están obligados por la norma del tercer párrafo del artículo 156, en tanto que el miembro de la Corte, López Viñals, al ser postulado se estaría incumpliendo con lo establecido en el mismo artículo en su primer párrafo. Es decir, que el Artículo 156 sería inmediatamente operativo para algunos pero no para otros. En este contexto cómo no recordar al Orwel de la “Rebelión en la granja”, en donde todos eran iguales, pero algunos más iguales que otros…

Judicializada la cuestión ante la propia Corte de Justicia, integrada hasta el viernes pasado por el propio López Viñals, la misma rechazó el planteo de Mariño con argumentos, al menos, llamativos. En efecto, en el Considerando 8 de la sentencia se dice, de manera preliminar, que resulta de interés recordar que fue propósito de la reforma del año 2021 establecer límites a la duración de los mandatos de los funcionarios públicos. Seguidamente, sostiene que los convencionales constituyentes, con especial referencia a los Jueces de Corte, se habían referido a que aquellos que en ese momento se encontraban en ejercicio, al finalizar el transcurso de los seis años de duración en sus cargos, tal como lo preveía la norma anterior a la reforma, podían ser nombrados nuevamente y por única vez, por el lapso de 10 años, en virtud de la nueva redacción del art. 156, primer párrafo, de la Constitución reformada.

La singularidad de esto es que, en un tema tan delicado, se le da fuerza constitucional normativa, a la opinión de un miembro de la Convención sin que ese tema haya sido sometido a votación y formalizado en una cláusula transitoria, como correspondía. Es decir, la opinión de un convencional constituyente tendría, per se, envergadura constitucional, y todos los integrantes de la sociedad salteña tienen que acatar esa opinión, vertida alegremente en una sesión, pero no votada y aprobada por los miembros de la Convención ni formalizada de ninguna manera. Ni a García Márquez se le hubiese ocurrido algo así.

Según el artículo ٧ del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Ya hay presentado un proyecto de Ley de Erratas para agregarle a este artículo la palabra “aún” para aclarar todavía más su significado. Quedaría así: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican AÚN a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. Que no tengan efecto retroactivo quiere decir que no rigen respecto de aquellos actos o situaciones que se hayan consumido ya durante la vigencia de la ley anterior. Ejemplo: si se deroga la ley de divorcio vincular no quiere decir que los matrimonios que se hayan disuelto ya recuperen su vigor. Espero que no suceda y que no interprete la situación la Corte Provincial. Me imagino la hecatombe.

Establecido este principio de la aplicación de las leyes en el tiempo, lo único que hay que hacer es aplicarlo según la ortodoxia jurídica que indica la vigencia inmediata de las leyes para todos por igual, porque supuestamente en nuestra República sigue vigente el lema de Artigas de que acá naides es más que naides.