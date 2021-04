No les importan los niños de la calle |

Militantes del partido Nos y evangelistas junto a representantes antiderechos de Salta como el diputado provincial Andrés Suriani, en su mayoría hombres, se manifiestaronn en las puertas del Juzgado para pedir la inconstitucionalidad de la ley de aborto.

En una muestra de que el lobby celeste se encuentra en plena campaña, señalaron que la recientemente sancionada ley es “inscontitucional” pese a haber sido aprobada en el Congreso Nacional. Para fundamentar sus pedidos se siguen prendiendo de argumentos falaces y citando casos que aún se encuentran en etapa de investigación.

Recordemos que a principios de año la Justicia rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la ley de IVE luego de una medida cautelar presentada por la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador) y otros ciudadanos que se oponían a la sanción de la ley, antes de su aprobación.

El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial y rechazó el recurso interpuesto por los demandantes, entre los que se encuentra la actual diputada provincial María Cristina Fiore Viñuales, al declararlo como «improcedente» y para ello citó en su escrito un fallo de 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En Corrientes el pedido presentado por el Partido Ciudadanos a Gobernar fue rechazado in límine dada la inexistencia de un interés jurídico inmediato o directo: “Corresponde rechazar in limine la acción de amparo mediante la cual se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y su no aplicación así como también la de sus normas complementarias y/o reglamentarias y cualquier otra disposición normativa provincial que sea dictada en consecuencia en la Provincia de Corrientes, pues no se verifica la presencia de un interés jurídico inmediato o directo que de lugar a una controversia actual o concreta y quien se presenta a la jurisdicción carece de legitimación para ello en tanto la manifestación relativa a la existencia de una representatividad de los ciudadanos conformando una asociación política, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”, señala el fallo.

Mientras que en Chaco la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley N° 27.610, que había sido iniciada por representantes de la filial chaqueña partido NOS, al entender que quienes presentaron el recurso judicial no son «afectados directos» de la ley.

La disputa judicial acerca de la IVE también se vio en otras provincias, donde los mismos grupos que se oponen al derecho al aborto legal realizaron presentaciones que fueron rechazadas.