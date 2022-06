Siguen sin encontrarle la mano al organismo.

Hasta los integrantes de La Cámpora están poco felices con los interventores de la Anses.

Antonio García, delegado de ATE en ANSES, los criticó. «Estos dos muchachos que vinieron en carácter de interventores son dos desquiciados que vinieron a disciplinar a los compañeros. A querer demostrar que había una asociación ilícita dentro de ANSES, algo que no se comprobó», dijo el gremialista.

Según el gremialista se hicieron sumarios internos y todos salieron favorables a los trabajadores.

Por último, aseguró que los interventores de ANSES no solucionaron los problemas estructurales. «Ellos mismos tuvieron la posibilidad de alquilar un local pero no lo hicieron, lo rechazaron. Yo no defiendo a nadie, Susana Aramayo y su gente estuvieron poco tiempo en medio de una pandemia, y recibían órdenes de la Central, y las explicaciones del trabajo que hicieron o no las debieran dar ellos», remarcó.

«Sí puedo decir que los interventores no solucionaron nada, por el contrario, nos dejaron peor que hace cuatro años atrás. ANSES ha tenido gestiones desastrosas de manera histórica porque utilizan la UDAI de manera política, y por eso estamos como estamos», sentenció el delegado de ATE.