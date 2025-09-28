Anota: Este lunes habrá vacunación gratuita

El lunes 29, la Municipalidad organizará una campaña en varios lugares de la ciudad para sensibilizar a la comunidad sobre la tenencia responsable de animales y proteger a perros y gatos de enfermedades que pueden transmitirse a las personas.
Con motivo del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad lanzó una campaña masiva y simultánea de vacunación antirrábica en diversas áreas de la ciudad.
Esta iniciativa, a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis, se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, de 9:30 a 12:30 hs, en los siguientes puntos:
ZONA NORTE:
– Barrio Castañares: Plaza (Av. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Canepa).
– Barrio Miguel Ortiz: Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre).
ZONA SUR:
– Barrio Bancario: Parque Sur (Av. Ex Combatientes de Malvinas).
ZONA OESTE ALTA:
– Barrio Islas Malvinas: Plaza (Av. San Martín N° 2.800).
– Barrio San Silvestre: Plaza (Av. San Martín esq. Islas Gran Malvinas).
– Barrio Palermo 1: SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial).
ZONA OESTE BAJA:
– Barrio San José: Plaza 1° de Mayo (diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno).
ZONA ESTE:
– Barrio Autódromo: Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Av. El Autódromo y R. Rizatti).
– Barrio Las Colinas: Centro Vecinal / Plaza.
ZONA SUDESTE:
– Barrio Solidaridad: C.I.C (Manzana 441 B Lote único Etapa 3).
– Barrio Gauchito Gil: C.I.C (Av. Discípulo esq. Fortín las Juntas).
ZONA CENTRO:
– Hospital Animal: Lavalle N° 542.
– Barrio Campo Caseros: Plaza (Alvarado esq. Ayacucho).
– Barrio Ceferino: Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos).
El propósito central de esta campaña es salvaguardar la salud y el bienestar de los habitantes de Salta, previniendo y controlando la rabia en mascotas.Además, se promoverá la educación y sensibilización, ya que se estará informando a la comunidad sobre la relevancia de la vacunación antirrábica, los riesgos asociados a la enfermedad y las medidas preventivas.
A la vez que también, se pretende hacer un control poblacional animal para así poder fomentar la esterilización y castración para disminuir la cantidad de perros y gatos callejeros y contener la propagación de la rabia.