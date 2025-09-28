Anota: Este lunes habrá vacunación gratuita

El lunes 29, la Municipalidad organizará una campaña en varios lugares de la ciudad para sensibilizar a la comunidad sobre la tenencia responsable de animales y proteger a perros y gatos de enfermedades que pueden transmitirse a las personas.

Con motivo del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad lanzó una campaña masiva y simultánea de vacunación antirrábica en diversas áreas de la ciudad.

Esta iniciativa, a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis, se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, de 9:30 a 12:30 hs, en los siguientes puntos:

ZONA NORTE:

– Barrio Castañares: Plaza (Av. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Canepa).

– Barrio Miguel Ortiz: Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre).

ZONA SUR:

– Barrio Bancario: Parque Sur (Av. Ex Combatientes de Malvinas).

ZONA OESTE ALTA:

– Barrio Islas Malvinas: Plaza (Av. San Martín N° 2.800).

– Barrio San Silvestre: Plaza (Av. San Martín esq. Islas Gran Malvinas).

– Barrio Palermo 1: SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial).

ZONA OESTE BAJA:

– Barrio San José: Plaza 1° de Mayo (diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno).

ZONA ESTE:

– Barrio Autódromo: Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Av. El Autódromo y R. Rizatti).

– Barrio Las Colinas: Centro Vecinal / Plaza.

ZONA SUDESTE:

– Barrio Solidaridad: C.I.C (Manzana 441 B Lote único Etapa 3).

– Barrio Gauchito Gil: C.I.C (Av. Discípulo esq. Fortín las Juntas).

ZONA CENTRO:

– Hospital Animal: Lavalle N° 542.

– Barrio Campo Caseros: Plaza (Alvarado esq. Ayacucho).

– Barrio Ceferino: Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos).

El propósito central de esta campaña es salvaguardar la salud y el bienestar de los habitantes de Salta, previniendo y controlando la rabia en mascotas.Además, se promoverá la educación y sensibilización, ya que se estará informando a la comunidad sobre la relevancia de la vacunación antirrábica, los riesgos asociados a la enfermedad y las medidas preventivas.

A la vez que también, se pretende hacer un control poblacional animal para así poder fomentar la esterilización y castración para disminuir la cantidad de perros y gatos callejeros y contener la propagación de la rabia.