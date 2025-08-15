AMT y La Muni extienden acuerdo hasta diciembre de 2026

Este conjunto de normas está diseñado para regular y supervisar el funcionamiento del sistema de taxis y remises en la ciudad de Salta, y su aplicación se extenderá hasta diciembre de 2026.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad han formalizado un acuerdo para cooperar y supervisar el servicio de transporte no convencional en la ciudad. El convenio fue firmado por Marcelo Ferraris, presidente de la AMT, y Emiliano Durand.

En este acuerdo, la Municipalidad delega a la AMT todas sus facultades relacionadas con el servicio público de taxis y remises, incluyendo la autoridad para sancionar infracciones.

Ambas partes reconocieron la importancia de entender el sistema actual y modernizarlo, y se resalta que este nuevo convenio estará vigente hasta diciembre de 2026 y podrá ser extendido.

Asimismo, con la firma de este convenio la AMT retoma el control del sistema de taxis y remises en la ciudad de Salta.