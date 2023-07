Un accidente que pudo haber terminado en tragedia motivó una denuncia contra una conocida plataforma digital de alquileres temporales. El hecho disparó un necesario debate y una tardía reacción del ministro Mario Peña contra un fenómeno que avanza en detrimento de la seguridad, el trabajo, la recaudación y el acceso a la vivienda.

Nicolás Bignante

La denuncia pública realizada por una familia de turistas que sufrió una intoxicación por monóxido de carbono en un alojamiento temporario terminó en una denuncia presentada por el ministro Mario Peña en contra de los propietarios y de la aplicación Booking.com. Las especificidades del caso se enmarcan en una problemática varias veces abordada por este medio: el impacto de los alquileres temporales en aspectos que van más allá de la mera competencia desleal con los empresarios del sector hotelero.

La reacción necesaria, pero tardía, del ministerio de Turismo se da luego de la puesta en conocimiento de un hecho extremo que puso en riesgo la integridad de los visitantes. No obstante, la necesidad de observar el creciente fenómeno de los alojamientos irregulares atiende a una serie de problemáticas que exceden el caso. Las acciones y recursos del estado para enfrentar la hotelería no registrada parecen impotentes frente a un fenómeno que a nivel mundial va en crecimiento. El resultado impacta de lleno en la recaudación (la mayoría no paga impuestos, ni tasas), en la creación de puestos de trabajo y también en la oferta de alquileres para vivienda, ya que muchos de los inmuebles existentes se sacan de ese mercado para reconvertirse en alojamientos provisorios. Los organismos comunales también brillan por su ausencia.

Impacto en alquileres: ¿Vivienda o turismo?

El acceso a la vivienda es una problemática en ascenso en Argentina, y en especial en las grandes ciudades. El encarecimiento y la menor oferta plantean un escenario sobre el que se agrega la proliferación del alquiler temporal, que ofrece una mayor rentabilidad mientras que las leyes vigentes piden la registración, pero no proponen penalidades.

Un cálculo muy extendido entre los profesionales del sector indica que, en el caso de los departamentos, si la locación es para vivienda, el propietario obtiene mensualmente un equivalente al 2% o 3% del valor de su propiedad. En cambio, si es temporal, obtiene entre un 8% a un 9% del valor.

Según un informe realizado por Argenprop en el tercer trimestre de 2022 se ofrecieron en alquiler un 30% menos de propiedades que en el mismo período del año anterior.

Otro dato que se desprende del relevamiento es que sobre el total de unidades en alquiler se redujo significativamente la proporción de viviendas usadas, que pasaron a representar el 87,6% del total.

En paralelo, se registraron aumentos que duplicaron las cifras del año anterior: en el caso de los monoambientes, los aumentos alcanzan el 103%, mientras que para los departamentos de dos ambientes ascienden a un 95,2% de suba interanual.

Estos indicadores explican en parte las dificultades de acceso a la vivienda que se viven en varias ciudades del país.

Fiscalización: No dan abasto

Sólo en enero de este año, el área de Fiscalización de la cartera turística labró 46 infracciones. En 2022 fueron 577 en Salta capital, Coronel Moldes, Vaqueros, San Lorenzo, Cafayate, Cerrillos, San Carlos, Iruya, Cachi, Campo Quijano, La Caldera, Metán, Rosario de la Frontera, entre otros destinos.

Según datos de AirDNA, que reúne las ofertas de sólo dos plataformas (AirBnB y Expedia), la oferta informal de alojamiento en Salta para el año 2022 fue de 750 ATT, de los cuales sólo 303 estaban registrados. Sin embargo, desde la cartera de Turismo estiman que hay alrededor de 5000 unidades destinadas a la actividad fuera del esquema hotelero.

En Salta rige un decreto provincial de alojamiento turístico y un decreto que regula el hospedaje turístico temporario por lo que la actividad de intermediación en esta oferta, por cualquier medio que fuera, no puede llevarse a cabo respecto a inmuebles no inscriptos en dichos Registros.

El registro tiene como objetivo “fomentar un turismo responsable, estimulando el desarrollo de la actividad en un marco de transparencia que garantice seguridad jurídica a todos los actores involucrados contribuyendo, asimismo, a promover la calidad de los servicios contratados y brindar una adecuada protección a los turistas”.

En esa línea, son considerados hospedajes turísticos temporarios, las propiedades (Departamentos, casas o Bienes Muebles) amobladas que se alquilan por un período no mayor a tres meses. Los propietarios, usufructuarios, cesionarios o apoderados que administren o comercialicen estos inmuebles deberán inscribirse de manera obligatoria en el Registro de Propiedades destinadas a Hospedaje Turístico Temporario.

Salta ¿Destino Seguro?

Desde la cartera que preside Mario Peña (h), se presentaron once puntos en marzo destinados a combatir el turismo irregular El Plan llevó como nombre “Salta un Destino Seguro”. Los puntos del programa incluyen: 1) Convenio con adhesión de 18 municipios para trabajar en conjunto en materia de inspecciones y clausuras; 2) Convenio con el Ministerio de Seguridad, para sumar a la Dirección General de Registros y Control de la Secretaría de Turismo, en la vigilancia preventiva policía turística y capacitaciones; 3) Notificación de la obligatoriedad en la comercialización del alojamiento habilitado a distintas páginas de internet y plataformas de ventas on line; 4) Mayor inversión en el área Fiscalización de la Secretaría de Turismo para un control más eficiente; 5) Creación de la línea WhatsApp para recibir denuncias con gestión inmediata; 6) Sello de identificación mediante Código QR para alquileres temporarios; 7) Red de Control Ministerial con la creación de una cuenta oficial para notificar la obligatoriedad de inscripción; 8) Comunicación a turistas por distintos medios donde se informa la importancia de contratar prestadores habilitados; 9) Convenio con Fehgra, Ministerio de Turismo de la Nación y Meta, quien regula cuentas de Facebook e Instagram para actuar sobre cuentas que ofrecen alojamiento temporal no habilitado; 10) Comunicación oficial a la Cámara Inmobiliaria de Salta. Se detectaron socios de la entidad ofreciendo alojamiento temporario no habilitado. Podrán recibir sanciones, si las propiedades que ofrecen en forma temporal no se ajustan a la Ley de Alojamiento Temporario; y 11) Modificación del proceso de inscripción, hoy se puede hacer en forma digital desde cualquier punto de la provincia.

De todos los puntos presentados, uno de los más llamativos es el número 4). Se sabe que el departamento de fiscalización del ministerio de Turismo actualmente cuenta con muy pocos inspectores que, en la práctica, puedan llevar a cabo su tarea. De manera que, el trabajo que antes sólo se limitaba al control de los 300 hoteles existentes, hoy debe cubrir un amplio espectro de actividad informal-

Debate en el congreso

La senadora nacional y vicepresidenta de la comisión de turismo, Ana María Ianni (FdT), presentó en marzo un proyecto para crear un registro nacional de alquiler. El texto que consta de 21 artículos propone la creación del registro nacional de alquileres temporarios para turismo “para abordar la problemática de la competencia desleal” respecto a alquileres temporarios, con la finalidad de “asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a través de un producto turístico competitivo”.

Los requisitos que deberán cumplir estas plataformas digitales: son

Habilitar un campo en la plataforma para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad.

Proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler.

En caso de incumplimiento, el texto propone sanciones y, en sus fundamentos, explica la importancia de regular una actividad que “impacta de manera prejuiciosa en el acceso a la vivienda para alquiler permanente”.

El caso fueguino

Las cámaras Hotelera y Gastronómica; de Turismo de Tierra del Fuego y los gremios UTHGRA y AHTRA denunciaron en 2020 a las firmas Booking Argentina SRL y Airbnb Argentina SRL por ofrecer alojamientos en Ushuaia que funcionarían “de manera ilegal”. Sin embargo, las denuncias fueron desestimadas por la Secretaría de Comercio provincial.

Las entidades que presentaron la denuncia presentaron además un listado de establecimientos denunciados, así como fotografías de los aparentes alojamientos publicados en la página de internet.

En ese sentido, solicitaron a la Secretaría de Comercio que haga cumplir la normativa de esa provincia, reclamando inspecciones para constatar las infracciones.

La secretaría de Comercio de la provincia austral desestimó las sanciones al considerar que “este tipo de servicios se podría asemejar a una plataforma de comercio electrónico independiente que “presenta” a las partes a una empresa que ofrece servicios de alojamientos y usuarios que lo requieren; por lo que se podría considerar parte integral de la cadena de comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios, por lo que se tiene como aplicable la Ley de Defensa al Consumidor”.

Por tal motivo “debería examinarse en cada caso denuncias que podrían ser presentadas por usuarios y/o consumidores, relativas a las cuestiones de conflictos que pudieran suscitarse en las operaciones a través de las páginas de internet”.