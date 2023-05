Pasaron las elecciones y hay funcionarios que todavía no ponen los pies en la tierra. Han mentido tanto, que se terminaron creyendo sus propias mentiras. En este marco, una inflación descontrolada hunde a miles salteños en la pobreza.

Pobre Ramiro Angulo, va a tener que volver a trabajar después del 10 de diciembre. El procurador del municipio todavía no termina de aceptar el resultado de las urnas y sostiene que Bettina es una incomprendida. y delegado de San Luis dijo que “habrá que hacer un análisis de los aciertos y lo errores porque eso ayuda a crecer, hay un respeto muy grande de lo que es la democracia y lo que se hizo fue pensando en lo mejor para la ciudad”.

“Ya no podemos programar para el futuro y nos dedicamos a terminar lo que veníamos trabajando, para entregar un municipio ordenado y sin deudas a un intendente que pondrá su impronta a partir del 10 de diciembre”, señaló. ¿Bettina planificando de acá a 10 años? Ja. Si ni siquiera sabía si podía pagar los sueldos el mes que viene.

Esta frase es brutal: “pasados los años se podrá dimensionar lo que fue la gestión de Bettina Romero y todo lo que se hizo”.

En realidad la gestión de Bettina lo que hizo fue revalorizar a intendentes pasados. Gracias a Bettina, San Millán ya no es el incompetente que fue, ahora parece un estadista. Y Tanoni, gracias a la actual desastrosa gestión, parece Kennedy.

Pero Angulo insiste: “hay que aprender a elegir a los gobernantes, para que digan que quieren hacer, y tampoco comprar espejitos de colores porque no es fácil…El funcionamiento del municipio es mucho mejor a cuando llegamos porque se fue dinamizando y se avanzó en un sistema nuevo”, afirmó.

Pobre Angulo, va a tener que volver a trabajar después del 10 de diciembre.

“Me gustaría ser presidente del Concejo, Intendente y Gobernador”

El concejal José García, el más votado del oficialismo, tiene aspiraciones: “Me gustaría ser presidente del Concejo, Intendente y Gobernador”, dijo. Y añadió: “Tengo que estar a la altura de seguir siendo el concejal que la gente eligió…considero que soy un tipo que está preparado para encarar cualquier desafío que a la gente le haga bien”.

Y lo dice con la mayor humildad. Ojo: García está convencido de que no hay nadie más humilde que él: “Soy el concejal más votado de la ciudad, no solo del oficialismo y lo digo con toda humildad porque no he sido beneficiado con ningún sello partidario. La gente al concejal que buscó para votar fue a mí y lo otro tiene que ver con un sello…lo digo desde ya mayor humildad y mi gratitud para con la gente y el convencimiento de que cuando se hace un trabajo real que se sostiene en el tiempo, se nota y la gente así lo demostró este paso 14 de mayo que fue un día muy festivo y de mucha responsabilidad por todo lo que viene”.

A no subestimar estas declaraciones. Hay que recordar lo peligroso que son los artistas frustrados cuando llegan al poder (véase Hitler).

Bettina perdió por culpa del machismo, según una funcionaria

Hablando de gente que vive en una nube de pedos: Silvia Varg culpó al machismo por la derrota de Bettina Romero en las elecciones.

Nunca una autocrítica: la culpa de todo es del patriarcado..“Pasaron las elecciones. Es momento de evaluar sin pasiones los resultados. Y observé que la ciudad de Salta, a través de diversas manifestaciones-incluido el resultado electoral- mostró su carnadura machista”, indicó Varg, que parece estar haciendo todo lo posible para convertirse en un personaje de Capusotto

“Y ejerció esta impronta a lo largo de toda la campaña, con discursos hostiles, hostigamiento permanente y descalificaciones de la tarea institucional. Que en muchos casos, fue complicada a propósito. Todo para evitar reelegirse en la intendencia a una mujer”, destacó la funcionaria.

“Esta manifestación del patriarcado, fue volcada en las urnas y deja para el análisis, la comprensión de cómo están formateadas las decisiones de una comunidad -sorprendentemente con mayoría de mujeres- que no tuvieron en cuenta, el significado de la permanencia en espacios de liderazgo. De las pocas mujeres con protagonismo político. Nunca habrá distribución equitativa del poder. Si seguimos considerando que los varones son mejores que nosotras para gobernar”, dijo Silvia Varg .

Seguimos citando textual, porque no tiene desperdicio: “Por lo expresado, parece que SOMOS POCOS , los que no caemos en la perseverancia del patriarcado de prejuzgar a través del discurso, la imagen y las descalificaciones del trabajo político de las mujeres. Así vemos que estamos lejos de manejar la cosa pública en paridad. Tenemos que insistir en impulsar mujeres. De lo contrario, nunca lograremos el objetivo de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Dura lección la del 14 M para quienes aspiramos a una sociedad con igualdad”.

La forma que tiene Varg de negar la realidad es sorprendente. ¿No tendrá algo que ver con la derrota de Bettina el basureo a los pobres vendedores ambulantes?. ¿O que mataran a un puestero y que entonces se conociera que en la Muni ni siquiera sabían cuántos puestos había ni quiénes los regenteaban? . ¿No tendrá que ver con el constante bastardeo a los trabajadores municipales, entre las que estaban varias mujeres que sufrieron el abuso de poder de sus jefes varones?. Quizá en el momento en el que dejaron a una embarazada sin trabajo por quejarse era el momento de desenfundar el discurso feminista.

No ahora, cuando se han perdido las elecciones.

Un cura quiere blanquear capitales

Hay una parte de la Biblia que dice que hay más chances que pase un camello por el ojo de una aguja a que pase un rico al reino de los cielos.

Pero poco de eso le interesa al sacerdote Tomás Llorente Martínez, el cura más rico del país, que intenta sumarse al programa de blanqueo de capitales.

Desde que Francisco asumió como líder de la Iglesia Católica, ha enfatizado una premisa que considera fundamental. El Sumo Pontífice ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de tener “una iglesia que sea pobre y para los pobres”. No obstante, en su propio país parece que esta premisa no ha sido tomada en cuenta. Un sacerdote nacido en España pero que ha ejercido en Argentina durante más de cuarenta años se destaca como el más adinerado del país. Su nombre es Tomás Llorente Martínez y posee un patrimonio llamativo, el cual incluye cuentas en el extranjero, incluyendo una no declarada en Suiza, así como dinero adquirido a través de herencias, algo que su congregación le prohíbe. Además, cabe destacar que este sacerdote, quien poseía dinero no registrado, se acogió al programa de blanqueo de capitales lanzado durante el gobierno de Mauricio Macri. También se podría decir que ejerce como empresario además de su labor como cura, ya que forma parte del directorio de una importante empresa inmobiliaria llamada Bordelongue y Cía SRL.

A sus 79 años, Llorente Martínez ha sido el párroco de Manuel Alberti desde 1982, una localidad en el partido de Pilar. En 1992, asumió como líder en la Capilla Nuestra Señora de Luján, la cual opera dentro del exclusivo Tortugas Country Club, uno de los barrios privados más costosos del país. Sin embargo, lejos de cumplir con el estereotipo de un funcionario eclesiástico comprometido con el voto de pobreza, las cuentas de Llorente Martínez revelan un patrimonio que no se corresponde con el de un sacerdote.

“Si uno examina el dinero que maneja, se da cuenta de que es excesivo para un cura”, explica una fuente familiarizada con los movimientos financieros de Llorente Martínez a NOTICIAS. Según los documentos consultados en la AFIP, en su declaración jurada, el sacerdote ha declarado poseer más de 28 millones de pesos en cuentas en el extranjero distribuidas en diferentes bancos españoles, además de otros 3 millones en el país. De acuerdo a sus propios registros, el párroco también ha declarado poseer más de miles de dólares en efectivo.

Hay más. Mucha más guita. Pero para qué sufrir. La envidia también es un pecado capital.