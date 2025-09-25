Alerta: Nueva estafa con “vacunas pendientes”

El Ministerio de Salud Pública de Salta advierte sobre estafas telefónicas relacionadas con vacunas, ya que el mismo no solicita datos personales ni ofrece dosis faltantes por teléfono o mensaje.

El Ministerio de Salud Pública ha emitido una alerta a la comunidad debido a la detección de posibles estafas telefónicas que involucran la solicitud de información personal relacionada con la vacunación. En este sentido, el Ministerio aclara que ninguna entidad dependiente de la cartera de salud realiza llamadas telefónicas ni envía mensajes de texto solicitando datos personales o promocionando la aplicación de dosis de vacunas pendientes.

Se recomienda a la población que se abstenga de proporcionar cualquier tipo de información personal y que ignore cualquier solicitud de acceso a códigos que puedan llegar a través de WhatsApp o mensajes de texto.