Gabriela Cerruti cruzó al participante llamado Alfa, por implicar a Alberto Fernández al presidente en hechos de corrupción.

La nueva edición de Gran Hermano arrancó con fuertes polémicas. En la jornada de ayer, Walter Santiago, de 60 años -apodado Alfa-, uno de los participantes del reality show, afirmó conocer a Alberto Fernández y lo vinculó con hechos de corrupción. Y un día después, la vocera presidencial Gabriela Cerruti le contestó por Twitter.

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”, fue la frase pronunciada por el flamante “hermanito”.

Pasadas las 21 del miércoles, Cerruti le contestó: “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe, nos vemos obligados a decir que el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”.

Y agregó: “Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”.

“Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo -añadió-. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”.

Los cuestionamientos de Vidal, Santilli y Lipovetzky

Algunos referentes de la oposición cuestionaron a la vocera presidencial por enfocarse en la controversia de Gran Hermano y no en temas más urgentes.

“¿El Presidente está preocupado por Gran Hermano, Gabriela Cerruti? ¿De verdad?”, tuiteó la exgobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional por la Ciudad, María Eugenia Vidal.

Cerruti le respondió de forma tajante: “El Presidente está preocupado, entre muchos otros temas, por la decencia en el ejercicio de la función pública. Ya sabemos que vos no. Te vimos destrozar la provincia”.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, también criticó el mensaje oficial. “Más claro échale agua: la prioridad para el Presidente y su vocera oficial son los dichos de un participante de Gran Hermano”.

Cerruti volvió a justificar su decisión de aclarar los dichos de “Alfa”. “La prioridad es la decencia Diego. Tal vez para vos, no”, dijo.

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, sumó su cuestionamiento. “¿No hay ningún tema más importante en agenda para el Gobierno que lo que se dice en Gran Hermano? Salgan a la calle, la gente necesita respuestas y soluciones. ¡Sean serios y responsables!”, se quejó.

“Defender la decencia me parece muy importante, Daniel. A vos en otra época también te parecía”, fue la respuesta de Cerruti.

Quién es Walter “Alfa” Santiago

Santiago, de 60 años, ya había dado muestras de tener una personalidad fuerte en su clip de presentación. “Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer. Y en la casa, tampoco nadie va a decirme qué tengo que hacer. Siempre fui líder. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada”, relató.

“En la casa, el dueño de la cocina soy yo, para que no coman lechuga”, sostuvo, en referencia a Martín Pepa, exparticipante de Gran Hermano 2010, que pasó a la fama por comprar 15 kilos de lechuga cuando sus compañeros lo pusieron a cargo de los víveres.