Luego de las críticas para la convocatoria a la representante del ejecutivo del Observatorio de Violencia contra las mujeres, dieron marcha atrás con su elitismo académico.

Desde el gobierno anunciaron que prorrogan la convocatoria para integrar el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en representación de la Provincia. Hasta el 23 de agosto se pueden presentar postulaciones al mail secretariaddhhsalta@gmail.com. Hasta el momento numerosas organizaciones y referentes de distintos sectores se comunicaron con el interés de formar parte de esta postulación, señalaron.

La medida fue informada por la Secretaría de Derechos Humanos, quién a su vez, de acuerdo a una resolución ministerial aplicó cambios en los requisitos y metodología de evaluación a fin de promover un procedimiento con amplia participación y en resguardo de las medidas de protección a la comunidad frente a la emergencia sanitaria por Covid 19.

En este sentido la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, destacó que hasta el momento numerosas organizaciones y referentes de distintos sectores se comunicaron con el interés de formar parte de esta postulación, por lo que se estableció que «no será excluyente el requisito de poseer título universitario». De igual manera se garantiza un procedimiento integramente virtual.

«Tras una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, acordamos poner a consideración las inquietudes planteadas de distintos sectores y se amplió la fecha de presentación de postulaciones. Además quienes se quieran presentar y no posean título universitario, pero sí puedan garantizar que tienen experiencia en la temática, son bienvenidas y bienvenidos», señaló Reyes.

Las postulaciones se recibirán mediante el mail: secretariaddhhsalta@gmail.com. Quienes reúnan los requisitos deberán participar de una entrevista a realizarse de forma virtual ante el Comité Evaluador que tendrá por objeto analizar el perfil del postulante en relación al cargo a cubrir.

*Requisitos:*

a) Ser mayor de edad

b) Poseer título de grado universitario de carrera vinculada a la temática – No excluyente –

c) Poseer acreditada trayectoria, formación, capacitación y/o investigación en temáticas de derechos humanos y específicamente en derechos de género

d) No podrán postularse quienes posean denuncias por violencia de género, por incumplimiento de deberes de asistencia familiar y/o deudoras/es alimentarios, que hubieran sido excluidas/os del proceso de selección para ocupar cargos públicos por conductas contrarias a la moral o a la ética y/o sanciones de colegios profesionales.