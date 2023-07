Funcionario de la Muni dijo que no terminan las obras porque no tienen cemento. Antes era porque sufrían robos. No quiere admitir que, desde que perdió la reelección, a Bettina Romero ya no le importa el Municipio.

El Coordinador de Acción Comunitaria de la Municipalidad de Salta, Federico Casas, tuvo que salir a justificar por qué las obras están paralizadas.

En una entrevista radial dijo que las demoras en la finalización de distintas obras en la ciudad tienen que ver con ‘’problemas en la provisión de insumos por parte de la cementera que abastece a todo el norte del país’’.

Eso -y no que a Bettina ya no le importa qué pasa- explica, según el funcionario, la ‘’lentitud’’ con la que se están llevando a cabo obras como el paso bajo nivel en la rotonda de Grand Bourg, o en distintas calles de la ciudad, como Alsina entre Balcarce y Mitre.

Casas incluso se animó a decir que en los últimos meses de gestión que le queda a la actual intendencia terminarán todas las obras y proyectos que han iniciado antes de fin de año, para que el próximo intendente electo Emiliano Durand reciba una ciudad con ‘’mejor infraestructura que la que recibieron en 2019’’.