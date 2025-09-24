La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece la instalación obligatoria de puestos de agua potable gratuita en eventos masivos. La medida busca prevenir deshidratación y reducir riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias.

La iniciativa, impulsada por el diputado Patricio Peñalba, apunta a que todo festival, recital o concierto con más de 500 asistentes cuente con acceso gratuito e ilimitado a agua potable. Según explicó el legislador, se trata de una medida “simple pero importante” para enfrentar los problemas que suelen darse en este tipo de encuentros, especialmente bajo el calor salteño.

Peñalba remarcó que la propuesta está pensada para el contexto cultural de la provincia, donde proliferan festivales en espacios abiertos y muchas veces sin las condiciones necesarias para la hidratación adecuada. “Hace mucho calor, se consume alcohol, se consumen otras sustancias, la gente se deshidrata”, advirtió.

El diputado aclaró que la norma no pretende resolver la problemática de fondo, pero sí sumar una herramienta más para cuidar la salud pública. En esa línea, destacó que también busca generar conciencia sobre el consumo responsable de alcohol.

Finalmente, Peñalba alertó sobre el impacto que estas situaciones tienen en el sistema sanitario. “Uno lo ve en el interior, en las carpas con enfermeros: cuántos terminan en los hospitales en coma alcohólico, gastando recursos y ocupando personal