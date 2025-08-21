La variedad de la agenda cultural de Salta confirma el compromiso de la provincia con el acceso a la cultura. Las propuestas abarcan desde la memoria social hasta la danza y la música en vivo, siempre con un espacio para la participación ciudadana.

Viernes 22 de agosto: humor en escena

El viernes a las 20:00 se presenta “Artificio Casamiento”, una obra teatral que combina drama y comedia en un casamiento poco convencional. Con la consigna de no olvidar el pañuelo, el público se prepara para reír y emocionarse con esta propuesta que mezcla sátira y humor popular.

Sábado 23 de agosto: danza y hermandad cultural

La jornada sabatina comienza temprano con el certamen Villadanza 2025 desde las 9:00 en el Teatro de la Usina Cultural. Los ganadores tendrán la posibilidad de participar en la Fiesta Nacional de la Cerveza en Córdoba, además de premios en efectivo y trofeos. Más información se encuentra en villadanza.com.ar.

A las 11:00, en la Plaza principal, se celebra la “Ronda de hermandad” entre Argentina y Uruguay. El encuentro de danzas circulares invita a compartir un momento de convivencia intercultural en el marco del bicentenario uruguayo. La actividad es libre y gratuita.

Domingo 24 de agosto: circo y creatividad

La semana culmina con la muestra anual de la escuela Volaré. El domingo a las 17:30, los alumnos suben al escenario para demostrar lo aprendido en destrezas y artes circenses. El espectáculo, titulado Soñar, volar, crear, busca transmitir esfuerzo, creatividad y alegría. Las entradas están disponibles en vamos.gob.ar.