La semana posterior al cierre de candidaturas dejó al descubierto un catálogo de contradicciones que oscila entre lo trágico y la farsa. Los que dicen ponerle un freno a Milei, ayer lo aplaudían; los que reniegan del kirchnerismo, comparten lista con su encarnación más caricaturesca. En el escenario, todos actúan de enemigos, pero entre bambalinas parecen compartir camarín.

El cierre de listas del 26 de octubre trajo consigo una cosecha de contradicciones que ni el más paciente compilador de memes podría abarcar. La fauna política salteña se esmera en presentarse como el muro de contención frente al huracán libertario de Javier Milei, pero sus prontuarios recientes exhiben abrazos, fotos y guiños con el mismo Milei o con sus satélites más pintorescos. Y en tiempos de redes sociales, semejantes piruetas ideológicas no pasan inadvertidas: basta un archivo, una captura de pantalla o un retuit para desnudar la inconsistencia.

Cartuccia y Urtubey: frenos de mano que aceleran

El caso de Laura Cartuccia es, en ese sentido, una joya de museo. Segunda en la lista al Senado Nacional por el Partido de la Victoria —que encabeza Sergio “Oso” Leavy—, se definió con aplomo como “peronista no K”. Una declaración que en cualquier otro contexto podría sonar a heterodoxia, pero en esta lista, que carga con el peso simbólico del “oso” y del kirchnerismo más filoso que aún respira en la provincia, roza lo cómico. De hecho, no es que Cartuccia esté coqueteando con el kirchnerismo: se subió a la carroza más K de la oferta electoral salteña.

Su historial reciente no ayuda a la coherencia: saenzista de la primera hora, en 2022 frenó el proyecto de Ley de la Memoria en la Legislatura, y abrió las puertas de su despacho a una ONG macrista que, con descaro, reivindicaba a Milei y a represores de la dictadura. Difícil conciliar semejante zigzag con su rol actual como freno a la motosierra.

Y sin embargo, la polémica mayor no vino por sus giros ideológicos, sino por su confesión pública, de tono casi testimonial, sobre su economía personal. “Yo pago alquiler, hermano. Pago 1.100 dólares de alquiler”, se despachó Cartuccia, sumando cifras: “350 mil de luz, colegio, y con mi sueldo de diputada no me alcanza para llegar a fin de mes”. El drama de una representante del pueblo que debe sobrevivir con “apenas” tres millones de pesos mensuales generó carcajadas y memes por igual. Quejas de clase media acomodada disfrazadas de épica política: un género literario en sí mismo.

En paralelo, Juan Manuel Urtubey volvió a escena como candidato a senador por Fuerza Patria, dispuesto a frenar al mismísimo Milei. Una declaración de principios que, viniendo de él, suena a chiste interno. Porque si algo caracteriza al exgobernador es su capacidad de alianzas excéntricas: abrazos con Alfredo Olmedo en el pasado, y la designación de Emiliano Estrada como candidato a diputado nacional en 2021, compartiendo espacio con el mismísimo Carlos Zapata, emblema del mileísmo local. Así se construye, según Urtubey, el dique de contención a la ultraderecha. Con materiales más propios de un puente que de un muro.

Royón, Olmedo y Dycar: ¿negocios que borran ideologías?

Pero si de paradojas hablamos, Flavia Royón y Alfredo Olmedo ofrecen un espectáculo aparte. Ella, candidata del oficialismo provincial bajo el sello Primero los Salteños, se presenta como equidistante de Milei y del kirchnerismo, pese a haber sido funcionaria de ambos: secretaria de Minería en tiempos de Alberto Fernández y de Javier Milei, nada menos. Él, el inefable Olmedo, convertido en candidato suplente al Senado, intenta recuperar protagonismo con sus clásicas piruetas discursivas.

La escena más comentada de la semana, sin embargo, no la protagonizó un discurso sino una foto. En las instalaciones de la empresa Dycar, Olmedo posó sonriente junto a Emilia Orozco —candidata a senadora por La Libertad Avanza— y Gabriela Flores, candidata a diputada por el mismo espacio. El trío libertario levantaba un cartel de la firma automotriz como si fuera un estandarte de campaña.

Hasta ahí, nada extraño: un empresario en campaña visitando empresas amigas. Pero el detalle jugoso surge al revisar los orígenes de la firma. Dycar forma parte del grupo Borigen Betzel, cuyos socios son Daniel Betzel y Raúl Fernando Borigen. Este último, casualmente, fue (¿o sigue siendo?) pareja de Flavia Royón, la candidata oficialista. De pronto, la foto dejó de ser un gesto de campaña y pasó a parecer un pacto tácito.

Las especulaciones no tardaron: ¿acuerdo de no agresión para asegurarse bancas en el Senado?, ¿un guiño de Sáenz a Milei para mantener la paz con la Casa Rosada?, ¿una operación de pinzas sobre Urtubey, que viene perdiendo aliados y espacios a paso acelerado? El Frente Grande ya le soltó la mano, y no son pocos los que señalan al Grand Bourg como cerebro de esa marginación. En este tablero, la lista de Leavy y Cartuccia podría ser apenas otra pieza destinada a fragmentar votos y beneficiar indirectamente a Milei.

La explicación puede ser más simple y menos épica: solidaridad de clase. Porque cuando los intereses empresariales se cruzan, las banderas partidarias quedan relegadas a un rincón polvoriento. Y lo que se presenta como lucha ideológica no es más que teatro de variedades. Entre enemigos íntimos, la pelea siempre es más ruidosa de lo que en realidad importa.

Con esta semana de poscierre, Salta nos recuerda que la política no siempre es el arte de lo posible: a veces es el arte de lo contradictorio. Y que, en la tierra donde algunos dicen enfrentarse a Milei, pocos resisten el archivo que los muestra ayer aplaudiéndolo, abrazando a sus socios o compartiendo negocios con sus aliados. La trama provincial, como siempre, viene con libreto gastado y actores que nunca se jubilan.