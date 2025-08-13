El ex edil de Salta Independiente fue absuelto por la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que revocó la condena de seis meses de prisión condicional que había recibido en 2024 por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género.

La Sala IV del Tribunal de Impugnación absolvió al ex edil de Salta Independiente, Ricardo “Pitu” Colque, al revocar la condena de seis meses de prisión condicional que había recibido en 2024 por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. Los jueces Federico Armiñana Dohorman y Ezequiel Molinati hicieron lugar a la apelación de la defensa y resolvieron absolverlo “por el beneficio de la duda”, al considerar que la sentencia original carecía de elementos de certeza.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 13 de agosto de 2022 en barrio El Casino. Según la fiscal de Violencia de Género, Liliana Jorge, Colque y su pareja discutieron por una presunta infidelidad. La mujer lo acusó de revisar su celular y exigirle que se bajara los pantalones en la vía pública, antes de huir y llamar al 911. También relató un episodio previo, en julio de ese año, en el que habría sufrido una agresión física, aunque nunca radicó denuncia formal, alegando que Colque era concejal.

La fiscalía llevó el caso a juicio con el respaldo de testimonios de vecinos, policías y familiares, pero sin certificado médico de lesiones. En mayo de 2024, el juez Pablo Farah lo declaró culpable y dictó la pena de prisión condicional. La defensa, encabezada por los abogados José Héctor Isa y Rolando Daniel Lugones, apeló señalando la debilidad probatoria y cuestionando la legitimidad de un proceso iniciado sin denuncia formal de la presunta víctima.

Tras analizar la sentencia y el dictamen fiscal, los camaristas concluyeron que la condena no estaba debidamente fundada y absolvieron al ex edil. Colque, quien había denunciado sufrir “una condena social y mediática” además de la judicial, afirmó que el proceso afectó su carrera política, sus oportunidades laborales, su salud mental y la vida de su familia.