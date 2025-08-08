Abren Convocatoria para la 15° Feria del Libro en Salta

La Feria del Libro celebrará su 15° aniversario en 2025, consolidada como un evento clave para la industria editorial de Salta y el NOA, atrayendo a más de 40 mil personas en su última edición.

La Feria del Libro se prepara para celebrar su 15° aniversario en 2025, consolidada como un evento central para la industria editorial tanto de Salta como de la región del NOA. En su última edición, la feria atrajo a más de 40 mil visitantes a lo largo de cinco días, reafirmando su importancia como un espacio de encuentro entre la literatura y la comunidad.

Como cada año, la Secretaría de Cultura ha anunciado la apertura de convocatorias para participar en la venta de libros y en la programación de actividades, que se llevarán a cabo del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural. Estas convocatorias estarán vigentes del 11 al 25 de agosto, y las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de un formulario online disponible en los reglamentos correspondientes.

La convocatoria para la venta de libros está dirigida a editoriales, librerías, autores independientes e instituciones dedicadas a la promoción y comercialización de libros. Los participantes seleccionados tendrán acceso a un espacio gratuito dentro del predio ferial.

Por otro lado, la convocatoria para actividades está orientada a escritores, editores, gestores culturales y artistas de todo el país. Se invita a presentar propuestas relacionadas con el mundo del libro y la lectura, incluyendo presentaciones de libros, charlas, talleres y espectáculos escénicos. La selección de estas propuestas estará a cargo del Comité organizador, teniendo en cuenta su pertinencia y la disponibilidad de espacio y horarios.

Se extiende la invitación a municipios de toda la provincia, a provincias del Norte Grande y a referentes del ámbito literario y cultural de todo el país.

Para obtener más información, se puede contactar al equipo de la Subsecretaría de Gestión Cultural a través del correo electrónico promocioncultural@culturasalta.gov.ar, por teléfono al (0387) 4318182 o al 3874 14-7379. Toda la información detallada y los reglamentos están disponibles en el sitio web oficial: www.culturasalta.gob.ar.