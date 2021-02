El Instituto de Derecho Animal, del Colegio de Abogados de la Provincia, emitió un comunicado donde expone su rechazo al uso de caballos en la marcha de gauchos que se llevará a cabo para homenajear a Martín Miguel de Güemes.

Profesionales aseguran que se viola la Ley Nacional14.346 contra el delito de Maltrato y Crueldad Animal, y en caso de “no desistir se llevarán a cabo Acciones legales en Protección a la Salud e integridad de los Animales No Humanos involucrados»

El comunicado completo:

Los Abogados y Abogadas que formamos parte del Instituto de Derecho Animal del Colegio de abogados de Salta, manifestamos nuestro total rechazo a la Marcha Patriótica en Homenaje al Gral Güemes, actividad que involucra Animales No Humanos y supuesto homenaje a nuestro caudillo Salteño, al considerar un abuso hacía los animales hacerlos caminar tan largas distancias con un fin aparentemente Tradicionalista. Sugerimos a las personas involucradas buscar otro tipo de homenaje hacía la figura de nuestro héroe el Gral. Güemes quien veló por la salud de toda su tropa incluidos como tal a los caballos ya que sin su participación en la guerra de Independencia no se podría haber defendido la frontera Norte, sería un buen homenaje hacía ellos también no someterlos a tal esfuerzo innecesario. Homenajes al héroe Gaucho se pueden hacer de distintas maneras como ser haciendo llegar ayuda a los hermanos Salteños que se hallan en situación de necesidad que es lo que hubiese querido Don Martín Miguel de Güemes llamado también «Padre de los Pobres» así como su familia su hermana Macacha Güemes incluida y es a lo que debemos pugnar como salteños y argentinos. El IDA Salta hará llegar este desacuerdo hacía los organizadores y a las autoridades que deben velar por el cumplimiento de la Ley Nacional14.346 contra el delito de Maltrato y Crueldad Animal, caso de no desistir se llevarán a cabo Acciones legales en Protección a la Salud e integridad de los Animales No Humanos involucrados.