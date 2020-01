El anticipo que no habría conferencia del ex Gobernador Urtubey este martes, donde presuntamente se referiría a los casos de muertes por desnutrición, fue refrendado con más evidencias respecto a la distancia imposible de desandar. El mandatario provincial, hasta el pasado 10 de diciembre, se encuentra a más de 9.285 kilómetros de nuestra ciudad. Y al parecer, muy feliz en su recorrido por Sevilla.

A considerable distancia física del lugar en que se está debatiendo respecto a dicha problemática social, el matrimonio Urtubey-Macedo recorrió las callejuelas españolas en busca de un sitio en el cual tapear. En contraste con la reacción social de las fotos en las que ambos y la pequeña hija se retrataron en su reciente paso por Punta del Este, la ex Primera Dama le dio rienda suelta a su entusiasmo por los paisajes citadinos en los que hoy pasa el invierno boreal.

La motivación de Isa

Contra las críticas que despertaron anteriores posteos en Instagram, la ex actriz adelantó que va “a empezar a subir más fotos, porque Lizzie (NdR: Tagliani) me pregunta todo el tiempo adonde estamos y qué hacemos”. En medio de semejante emoción por el paso del verano esteño al frío sevillano, Macedo advirtió con firmeza que prefiere no “usar tanto el teléfono, porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba… asi que decidí mostrarle por acá”.

Macedo dedicó sus publicaciones a Tagliani, “a mis amigas” como también “a ustedes ( por supuesto)” en alusión al público en general. El cual, dicho sea al pasar, le respondió con casi 36.000 likes hasta la tarde de este martes.