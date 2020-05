La previsión de un saenzismo diluyéndose, mezclándose con otras expresiones y un posible reflote U, son hipótesis sobre las que trabaja gran parte de la dirigencia del Frente de Todos. A la proyección de la Jefa comunal capitalina como posible competidora a la Gobernación le restan dos años y pico, aunque son cosas que deben hacerse con tiempo; mientras se van posicionando otras figuras en el área metropolitana. Todos asuntos que se hablan en estos días, no tanto en público.

Previo a la insulsa sesión virtual del miércoles el senador nacional Sergio Leavy balbuceó que su reciente encuentro con la lady mayor Titi Romero fue sólo al visitar el CCM por lo de la firma digital, provista por la Muni salteña. Como quien no quiere la cosa, “me encontré con la Intendenta donde también me puse a disposición, y ella me pidió poder gestionar obras”, las que no se hacían “desde el gobierno de Juan Carlos Romero”, le dijo el parlamentario el miércoles al citadino Canal 2.

El ex aspirante a la Gobernación hasta la noche del 10 de noviembre de 2019, después de esta charla con la dirigenta (que completó boleta con quien medio año atrás había sido su contendiente) enhebró la requisitoria de los dos puentes para fortalecer la conexión vial capitalina, con la ilusión que a dicha inauguración podría arribar el Presidente Fernández. Lo cual, detalló Leavy, fue una ocurrencia con la que Romero se mostró más que interesada.

A diferencia, el parlamentario nacional no alcanzó a disimular que su voluntad inicial hacia la gestión Sáenz había sido ponerse “a disposición”, pero ni siquiera con la reciente visita del ministro de Defensa, Agustín Rossi, “tuvimos participación”. De todas formas, relativizó en esta entrevista con la señal de aire, si tal prestancia hacia el saenzismo sigue siendo soslayada, “trabajamos solos y hablamos a las autoridades nacionales”.

El FdT del cual Leavy es una de las principales figuras, parece tener a la funcionaria nacional Pamela Ares (Consejo Federal de Políticas Sociales) o al director del Ente Nacional de Comunicación, Gonzalo Quilodrán, como figuras prontas a desembarcar en el distrito Capital. Por su parte, desde el romerismo también mencionan al abogado Emiliano Durand como una eventual inyección de sangre nueva. En la agenda figuran dos llamados electorales: el del año próximo y el que promete ser más atrapante por lo que definirá, en 2023.