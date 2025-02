En un giro tan irónico como predecible, Juan Romero, quien promueve la ley de “ficha limpia” en la Nación, muestra su incomodidad ante la creación de una comisión que investigue al presidente Javier Milei por el caso $LIBRA. Años de predicar la lucha contra la corrupción, y aún así, la hipocresía del senador salteño se mantiene intacta, como su escabroso historial judicial.

En una sesión más del Senado Nacional, el discurso de la “honestidad” y la lucha contra la corrupción, tan pregonado por algunos miembros del cuerpo legislativo, se convirtió en una farsa que, en lugar de aclarar, oscurece todavía más la ya opaca política argentina. El senador salteño Juan Romero, conocido por su constante prédica sobre la necesidad de una política limpia y transparente, se encargó de dar la última vuelta al calcetín de la contradicción al oponerse a la creación de una comisión investigadora para esclarecer la presunta vinculación del presidente Javier Milei con la criptoestafa $LIBRA.

Romero, defensor a ultranza de la ley de “ficha limpia”, un proyecto que, bajo su impulso, pretende frenar la corrupción en la política argentina, se negó rotundamente a aprobar la creación de dicha comisión. Su argumento, o mejor dicho, su falta de argumento, parece haber quedado sepultado bajo el peso de la misma hipocresía que se le suele achacar a quienes, habiendo predicado la moralidad, prefieren guardar silencio cuando las evidencias tocan a sus puertas.

La ironía no escapa a la vista: el mismo senador que, durante años, ha intentado posicionarse como el salvador de la ética política, el que “le pondría fin a la corrupción” a través de iniciativas tan solemnes como la “ficha limpia”, no tiene la valentía de dar un paso al frente cuando la denuncia de fraude involucra a un presidente, su aliado político, que podría estar inmerso en los mismos oscuros vericuetos que él mismo condena. El pretendido faro de transparencia, Romero, terminó por convertirse en cómplice pasivo, incluso si no explícito.

A la sombra del poder

Juan Romero, quien durante su mandato como gobernador de Salta supo ser protagonista de varias causas judiciales por presuntos actos de corrupción, ha jugado a lo largo de su carrera un papel de colaboración con la Casa Rosada que ha logrado mantener en el tiempo, sin importar el partido al que se pertenezca. No es casual que, al igual que otros senadores “conversos”, haya mantenido un silencio absoluto ante la posibilidad de que se investigue a Javier Milei en el contexto de la criptoestafa. A lo largo de la historia, Romero ha demostrado tener una habilidad especial para alinearse con los vientos políticos que mejor favorecen sus negocios.

En su actitud ante la comisión investigadora, Romero se sumó a la voz de aquellos senadores que prefieren no destapar la olla del escándalo, una olla que, al parecer, podría afectar también a muchos de los suyos. Es decir, no es solo la figura de Milei la que se ve comprometida, sino una parte importante de la propia clase política que se encuentra rodeada por las sombras de la impunidad, en las cuales Romero, tal vez sin notarlo, se sigue sumergiendo.

Los senadores que apoyaron el rechazo a la creación de la comisión investigadora, en su mayoría, comparten algo en común: el temor a que el dedo acusador apunte hacia ellos mismos. Tal vez esta sea la razón detrás de la tácita complicidad de Romero, ya que el 40% de los senadores se encuentran investigados por corrupción, según relevamientos recientes. Y si la investigación se extendiera, quién sabe cuántos de esos senadores, incluyendo a Romero, terminarían con los pies en el agua caliente de la justicia.

Ficha sucia

Resulta curioso, por decir lo menos, que el Senador se erija como adalid de la “ficha limpia”, pero no se sienta cómodo al dar el siguiente paso y exigir transparencia cuando la situación lo requiere. O quizás no sea tan curioso: en su propio caso, Romero ha acumulado un historial judicial nada limpio. Las causas que pesan sobre él en la provincia de Salta son conocidas por muchos, y no han sido pocas las acusaciones de fraude inmobiliario que se le han formulado en el pasado. Su nombre aparece vinculado a diversos escándalos de corrupción que salpican su mandato como gobernador.

En un intento por diluir su imagen de corrupto, Romero no dudó en demandar a Google para que eliminara las noticias relacionadas a su pasado de las búsquedas en Internet. Este acto desesperado de intentar borrar la huella de su pasado oscuro, que lejos de ayudarle ha demostrado ser un boomerang, solo refleja la auténtica naturaleza de un hombre que, bajo la capa de moralidad que pretende proyectar, busca esconder sus propios trapos sucios.

Por si fuera poco, en la memoria colectiva de los salteños queda su lamentable desempeño frente a hechos de corrupción en la provincia, como la construcción irregular de viviendas en La Ciénaga, que hasta el día de hoy sigue siendo tema de conversación en las mesas de café de la región. Ello no ha sido –ni será- una barrera para sus intenciones de perpetuarse en la banca que, hasta ahora, lo mantiene aislado de los estrados judiciales.

Con la bragueta abierta

Parece que el proyecto de “ficha limpia” en la mente del Senador Nacional solo tiene un objetivo claro: utilizarlo como bandera para lavar la imagen de ciertos personajes y excluir a otros. En su discurso, Romero ha insistido en que la ley debería aplicarse a todos aquellos que aspiren a cargos públicos, pero parece que su propia historia y las personas que lo rodean deberían quedar exentas de este análisis. La ley de “ficha limpia”, como tantas otras iniciativas de esta índole, parece más una herramienta política para distanciarse de aquellos a quienes ya no les conviene estar cerca, que una verdadera propuesta para erradicar la corrupción del sistema político argentino.

La contradicción en el discurso de Romero se hace aún más evidente cuando se observa que la misma ley que él defiende no logra responder a las demandas de los propios ciudadanos, ni mucho menos establece una transparencia real, sino que más bien se convierte en un estandarte vacío que pretende encubrir a aquellos que se encuentran en la misma orilla de la corrupción.

Resulta penoso que, a pesar de haber tenido la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia, Romero haya preferido sumergirse en el silencio cómplice. Un silencio que, al final de cuentas, podría ser más elocuente que cualquier palabra vacía. Si alguien tenía alguna duda de las contradicciones en la política de nuestro país, que mire a Juan Romero, el promotor de la “ficha limpia” que, al parecer, no aplica para todos.