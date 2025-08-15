El próximo fin de semana llega a La Ventolera Casa de Arte el estreno de A Rey Muerto, una intensa y poética obra de Elena Bossi que invita a sumergirse en un mundo asfixiante donde la Muerte se mezcla con fragmentos y recuerdos.
La puesta en escena, dirigida por Natalia Aparicio, contará con la actuación de Andrea García, en una interpretación cargada de emoción y matices.
Ficha artística y técnica
Dirección: Natalia Aparicio
Actriz: Andrea García
Técnica: Carmen María Ruiz de los Llanos
Asistencia: Eduardo Gil
Voces en off: Gabriela Vázquez, Natalia Aparicio y Eduardo Gil
Vestuario: Nia Reniero Prismo
Diseño gráfico: Ailén Cruz
A Rey Muerto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y está cogestionada por La Ventolera Casa de Arte.
Fechas, horarios y entradas
Sábado 30 de agosto – 21:00 hs
Domingo 31 de agosto – 20:00 hs
📍 La Ventolera – O’Higgins 585, Salta
🎟 Entradas: $8.000 – Promo 2x$14.000