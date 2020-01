No los atienden ¿Dónde está el nuevo intendente?

El flamante intendente de La Merced, Javier Wayar, no da pie con bola. Después de dejar en la calle a 43 trabajadores, ni se aparece por la municipalidad.

A los trabajadores echados el intendente no los atiende. Sólo el asesor legal de la comuna les dedica unas palabras, no precisamente de aliento.

Además, a los echados, se les ríen en la cara y por las redes los insultan en redes sociales.

“Los delegados de Ate , no hacen nada ante la situación de despido de sus afiliados. Les dijeron que vuelvan en marzo , tal vez los llamen”, denunciaron los trabajadores.

Una de las abogadas del municipio es conocida por todos: Natalia Wayar. Ni lerdo ni perezoso, el intendente nombró a su hermana. Natalia Wayar es conocida, además, porque trabajaba como abogada del Ministerio de DDHH y fue la que, en una charla de capacitación, dijo que la “violencia de género no existe”

Sucedió en una charla ante policías en una localidad del interior. Wayar dijo que “la violencia de género no existe” y argumentó que lo que existe “son personas que no pueden resolver sus conflictos de manera pacífica”.

La abogada Wayar además relató que tuvo que representar a hombres maltratados y recordó que “hay mujeres que realizan denuncias falsas” y habló de “violencia bidireccional”.

Nada. Esta es la persona encargada de no tener clemencia de los echados por su hermano.