Organizado por el Grupo de Teatro Identikit y la Fundación Cultura Creativa desde el año 2005, este encuentro cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, Municipalidades del Interior de la provincia y el tercer sector. Es considerado uno de los eventos teatrales más grandes del país con una impronta social focalizada en fortalecer el desarrollo cultural de los sectores más vulnerables. A lo largo de sus ediciones ha recibido 8 distinciones internacionales, en siete ocasiones galardonado con el Premio mayor a las artes escénicas IBERESCENA de la Organización de Estados Iberoamericanos en el año 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y en el año 2015 recibió el Premio del Fondo Internacional de Promoción Cultural de la UNESCO.

Es un proyecto que pretende alcanzar grandes objetivos artísticos y promover en su programación espectáculos siempre vinculados a la excelencia, a su vez facilitar el acceso cultural a la mayor cantidad de ciudadanos/as posibles, y en particular a los colectivos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad social, propendiendo a la igualdad de oportunidades y la apertura de los bienes culturales para todos.