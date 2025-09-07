500 kilos de cocaina: Hacete Curá

La detención del despachante de aduanas, Ulises Curá en Orán, en un caso de tráfico de drogas detectado en España pero que tiene origen en Bolivia, ha despertado especulaciones variadas en la ciudad norteña.

Su parentesco con el senador Juan Cruz Curá es el elemento que aprovecharon Alfredo Olmedo y Emilia Orozco para vincular la política con el narcotráfico.

Con independencia de estas posturas de conveniencia, algunos indicios parecen descartar el perfil inocente que sostiene su abogado defensor Joaquín Vélez, quien carga sobre sus espaldas una clientela netamente vinculada a la política como Julio Jalit, intendente de Pichanal acusado de trabajo esclavo por la Uatre y de enriquecimiento ilítico; o Marcelo Lara Gros, ex intendente de Orán y ahora diputado electo. A veces, y tan solo a veces, es el abogado el que te hunde.

El crecimiento patrimonial de Curá es ahora investigado por los sabuesos de la PROCUNAR, a quienes llamó la atención una fastuosa vivienda construida en el exclusivo barrio privado “Praderas de San Lorenzo” en un terreno de 1.500 m2 comprado a Mario Enrique Dávalos y por el que entregó un departamento y un terreno ubicado también en San Lorenzo Chico. Es la única propiedad que Ulises Curá tiene en la capital salteña, además de otras cuatro en Orán que no fueron compradas recientemente.

En 2016 este despachante de aduanas constituyó una sociedad llamada “Corralón Guadalquivir SRL”, asociado con Oscar Gabriel Vargas Hernández de Cerámica Guadalquivir (Tarija), que tiene domicilio en calle Rioja esquina Colón del parque industrial oranense.

Lo que genera más interés aún es la vinculación de Curá y su esposa Clelia Nieva Agueda o Ageda con FANOVA SRL, que en 2011 modificó su contrato y los designó gerentes. El objeto social de esta sociedad es la compra, venta por mayor y/o menor y/o permuta y/o distribución y/o consignación, cobranza y financiación, envasado y fraccionamiento de productos químicos, farmacéuticos, drogas, medicamentos compuestos y la formulación de materias primas relacionadas con la industria química, veterinaria, farmacéutica y/o medicinal. Las socias originarias eran Ana Silvina Chami y Viviana Elizabeth Cabeza.

En paralelo con la buenaventura –paralizada tras su encarcelamiento- de Ulises Curá, muchos vecinos de Orán comenzaron a poner la lupa en la expansión de los parientes de Ulises, los hermanos Guadalupe, Luis Ignacio y Juan Cruz Curá. Aunque la mayoría sabe de que se trata de gente adinerada que ha gestado su fortuna con la empresa de fumigaciones aéreas “Ayres SRL” del padre, algunos maledicentes tratan de vincular los intereses familiares con el lavado.

Titulares de más de trece inmuebles en Salta, casi todos adquiridos en los últimos cinco años, estos hermanos ya tenían un Café Martínez en Orán y en 2022 se hicieron de la franquicia de Mostaza y de Grido, y como lo señala el medio Insalta, no paran de crecer a pesar del contexto de crisis. El director de la firma es Marcelo Salas, quien sin ponerse colorado ha expresado al momento de inaugurar el café situado frente a la Plaza 9 de Julio, que los Curá llevan el ADN emprendedor.