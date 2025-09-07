5 años experimentando: Un autobus en Barcelona es impulsado con caca

En Barcelona llevan cinco años moviendo un autobús urbano con biometano producido a partir de residuos humanos. El experimento, que comenzó casi como una broma escatológica, hoy es un modelo de transporte sustentable que reduce en un 80% las emisiones de CO₂.

Claro que, si la tecnología llegara a Salta, el éxito estaría garantizado. Porque si algo sobra en la provincia no es petróleo ni gas, sino otra energía renovable: la mierda. Y no hablamos solo de la que sale de las cloacas.

De hecho, podría decirse que Salta no solo tiene excedente de desechos, sino también de proveedores: cagones sobran, y harían fila para transformarse en aportantes estratégicos de combustible.

Mientras tanto, Barcelona se lleva las palmas por su innovación. Pero si algún día los españoles necesitan exportar la experiencia a Sudamérica, Salta bien podría ofrecerse como el hub regional del biogás. Con semejante caudal, no solo alcanzaríamos a mover colectivos: hasta podríamos abastecer aviones.