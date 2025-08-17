28° Jornadas Nacionales de Investigadoras e Investigadores en Comunicación

Se llevaron a cabo las jornadas nacionales de investigadoras en comunicación en la Universidad Nacional de Salta, con 17 mesas y más de 100 exposiciones. Se discutieron temas relevantes y la situación del sistema universitario argentino y una asamblea para decidir la próxima sede.

Andrea Sztychmasjter

En esta oportunidad, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta fue sede por primera vez de las XXVIII Jornadas Nacionales de Investigadoras e Investigadores en Comunicación. La sede de este encuentro es una Universidad de frontera y, con ello, se constituye en toda una apuesta para re-posicionar la mirada en otras formas de estar, de actuar y de comunicar en espacios que se vuelven intersticiales, liminales y de resistencia.

Daniela Nava Le Favi, del Comité organizador comentó a Cuarto Poder que esta red nacional de investigadoras e investigadores en comunicación es un espacio que se propone promover un intercambio horizontal para visibilizar y socializar la producción de conocimiento en el campo de la investigación sobre comunicación: “Tenemos diecisiete mesas de ponencias, hemos recibido más de cien exposiciones de diferentes investigadores e investigadoras de diferentes puntos del país y una asamblea donde se va a decidir la próxima sede de esta red. Estamos muy contentos desde la carrera de comunicación. Yo soy difusora de la red y el saldo es totalmente positivo porque se han realizado diferentes intercambios de diferentes temas como lenguajes, mediatización, tecnologías, prácticas comunitarias, comunicación y medio ambiente y territorio. Todos temas que confluyen en pensar justamente el contexto actual de la comunicación, pero también porque estamos en una jornada de paro y en todas las mesas se puso en debate la importancia del sistema universitario y científico argentino y cómo esto impacta en seguir promoviendo desde las carreras de comunicación particularmente”.

La Red Nacional de Investigadoras e Investigadores en Comunicación es un espacio que propone un intercambio horizontal para visibilizar y socializar la producción de conocimiento en el campo de la investigación sobre comunicación. “El contexto actual de deslegitimación y desfinanciamiento del Sistema Universitario y Científico Argentino convoca a repensarnos en nuestros roles como comunicadores para desde allí comprender y desmontar los mecanismos desiguales y arbitrarios que proponen los gobiernos con matrices iliberales. Por eso, la pregunta que orienta este encuentro es cómo pensamos la comunicación desde y en el Sistema Universitario y Científico y en el periodismo en nuestras sociedades contemporáneas”, describieron desde la Comisión organizadora.

La Directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, María Rosa Chachagua en tanto comentó a este medio:

“Estas jornadas se caracterizan por esa idea de diálogo, de intercambio, desde una membrana más horizontal, por eso entre las actividades solamente tenemos mesas de ponencias, y bueno, ayer se realizó la apertura con las presencias de las autoridades, que es como la forma más formal de dar inicio a las actividades. Ahora estamos en los últimos ejes, también hemos tenido estudiantes de contexto de encierro que están participando en diferentes ejes temáticos, que han tenido la posibilidad de venir a presentar sus trabajos”.

¿Desde dónde pensar la comunicación hoy?

Una de las mesas de los ejes de “Prácticas comunitarias y experiencias colectivas de comunicación. Comunicación en organizaciones, instituciones y organismos públicos”, estuvo coordinada por Ana Müller (UNSa) y se expusieron los trabajos de Andrea Sztychmasjter (UNSa) titulado: Periodismo universitario como garante de los derechos humanos. Jimena Castillo y Marta Pereyra (UNC): Comunicación, arte y ciudadanía: experiencias participativas de audiodescripción en museos. Virginia Collivadino (UNJu/UNSa): Claves tempo espaciales para el análisis situado de las Redes Comunitarias de Internet Gabriela Nélida Lucero, Jimena Sancho, Mariana Silva Cantoni (UNSJ): Proyecto de Desarrollo Técnico Social (PDTS) “Fortalecimiento de la Radio Comunitaria Campesina en articulación con actores sociales de la comunidad local-regional de El Encón. Ana Laura Elbirt, María Florencia Tolava, María José Orquer: Museos y espacios culturales en la provincia de Salta. Una mirada exploratoria sobre el uso de las redes sociales.

Tras de las mesas fue “Feminismos, estudios de género y sexualidades” donde las Coordinadoras fueron Andrea López (UNJU) y Rocío Mamaní (UNSa). Y expusieron Melina Gaona (CONICET-UNQ; FHyCS-UNJu): Hacia una genealogía de las nuevas epistemologías reaccionarias pospandémicas. Florencia Soliz (UNSa): Comunicar el cuerpo: disputas de sentidos por la autonomía corporal en formación universitaria. Inés Zurita (UNSa): Género en disputa, Estado en retroceso: huellas discursivas del avance antigénero en la legislatura salteña. Martínez Camila (UNSA): Los incels: peligro en comunidades virtuales.