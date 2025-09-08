La cita será el jueves 11 de septiembre en Qaray (Juramento 364), en el marco de una Cena Show que promete una velada distinta. Para reservas: 3872219904.

En esta oportunidad, presentan un repertorio de baladas internacionales, reversionadas con frescura y personalidad. La química entre ambos artistas en escena genera un clima único, ideal para disfrutar en vivo en un espacio que combina buena música y ambiente acogedor.

Pablo Paris y Martín Masri conforman un dúo acústico que apuesta por la calidez de las guitarras y la emoción de la voz en cada presentación. Con un formato íntimo y despojado, logran transmitir cercanía y sensibilidad, invitando al público a compartir un viaje musical relajado y envolvente.

La dupla se perfila como una propuesta en crecimiento dentro de la escena local, capaces de transformar cada show en una experiencia memorable, donde la música se convierte en el puente entre artistas y público.