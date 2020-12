Al finalizar el año, la gestión municipal continúa navegando un barco sin timón. Pese a los cambios en el gabinete no se avizora un promisorio futuro para los capitalinos. El presupuesto dibujado y la falta de un balance serio sobre el primer tramo de gobierno dejan más dudas que certezas. (Alfredo Palacios)

Una lástima que se nos haya desvanecido tan rápidamente la gran cabeza del municipio. Duele que se haya ido por la puerta de atrás. Más aún cuando al mencionar su nombre ningún funcionario de Bettina se cansaba de resaltar sus cualidades y su maravilloso proyecto para la ciudad.

“No se dieron las condiciones lógicas para llevar adelante un proyecto de mi gusto”, declaró Bernardo Racedo Aragón, tras conocerse que ya no era “el capo” de la suntuosa “Coordinación de Planificación”.

Lo cierto es que se fue sin pena ni gloria. Al fin y al cabo, su presencia en Salta fue más bien simbólica ya que en rigor, estuvo más tiempo en Tucumán. “Vine a Salta pensando estar de lunes a viernes y viajar los fines de semana a casa, eso no fue posible”, admitió el exministro de turismo de Juan Romero, lo cual es un notable sincericidio: estuvo prácticamente todo el año refugiado en su country de Yerba Buena y solo vino a capital para la foto. Al último ni oficina tenía. Todo por “zoom” resolvía…

“Titi” podría haber evitado el desbande pero su naturaleza no se lo permitió. Su excesivo personalismo y la falta de sentido colectivo llevó a tener a su alrededor una comparsa de obsecuentes aplaudidores que, ante cualquier disparate dicho por ella, luego de llegar de su apacible barrio privado, le rendían pleitesías.

De un día al otro, sin balance ni nada que se le parezca, de un plumazo, Bettina, deshizo las tres coordinaciones que ella misma creó. Como si la historia no tendría sentido y como si todo alcanzara con cambiar figuritas, la intendenta volvió al esquema clásico de gobierno.

En el principal lugar colocó a su amiga personal, Agustina Gallo Puló, quien ahora será la jefa de gabinete. “La Gallo” pasó de “coordinar” la publicidad a tener el control absoluto del improvisado gobierno municipal. Además, incorporó a la coqueta comentarista de chimentos de espectáculos de QPS, Vale Capisano, quien salió de Aguas del Norte, un lugar tóxico y cuestionado por haber sido utilizado para meter las manos en la lata.

En términos políticos, no son pocos los que advierten que el problema municipal excede por creces al cambio de figuras. Ocurre que el poco oxígeno que hace llegar al cerebro de aquellos que siguen los medios superficiales, no permite abordar la complejidad de la realidad. Es que “la hora de los barrios” parece diluirse sin representantes reales de esos sectores ni presupuesto para alcanzar tales objetivos.

El Concejo, el presupuesto que beneficia a Agrotécnica y el Macro y la prensa: bien gracias

El 2021 será un año complicado. No solo por las elecciones sino sobre todo por la incertidumbre alrededor de la recuperación económica, la cual tiene pocas probabilidades de levantar vuelo. A esto se suma la pésima relación con el Concejo Deliberante y el permanente desentendimiento con los ediles que solo generó retrasos, dicho sea de paso el “oveja” Álvarez, no sirvió para acercar posiciones pero si para generar una falsa expectativa.

El Concejo Deliberante ya tiene el presupuesto 2021, pero la ciudadanía no lo conoce. La prensa no tuvo acceso a la discusión sobre un tema crucial como lo es la asignación de partidas para el año entrante, estimadas en 10 mil millones de pesos. Desde la prensa oficial no se dieron explicaciones ni detalles. Todos los años, y casi por una cuestión lógica, es menester conocer en qué se destinará el dinero de las arcas municipales, por lo cual se esperaba conocer el detalle acerca de los millones de pesos presupuestados. No obstante, y por una decisión sin explicación por parte de la prensa oficial del Concejo Deliberante, al recinto no pudieron asistir periodistas.

Se trata de un hecho insólito y de una decisión polémica tomada por la presidencia del Concejo Deliberante, hoy en manos de Darío Madile. Democráticamente, la prensa, que luego comunica a los ciudadanos, debiera poder estar al tanto de las exposiciones de los ediles acerca del presupuesto, pues se sabe son determinantes para la orientación del proyecto político actual, hoy a cargo de Bettina Romero.

Lo que se conoce es que la Unidad Tributaria tendría un aumento de $17,10 a $22,40. Un brutal impuestazo. Si bien no se conocieron las exposiciones de los concejales, muchos han criticado este aumento en las cámaras, considerando que la crisis existe en la capital hace tiempo y se profundizó por la cuarentena. Igualmente, algunos concejales se quejaron por la falta de cortesía por parte del Ejecutivo, que no brindó mayores precisiones ni un encuentro formal para explicar el presupuesto 2021.

Fue la propia Bettina Romero, quien se cavó su propia fosa, prometiendo obras que todavía no tienen fondos asegurados. Justamente por esto pidió que el gobierno provincial contemple la otorgación de partidas presupuestarias para obras en el municipio más importante. Los que saben, por fuera de las usinas oficiales, lógicamente comentaron que la mayor tajada se lleva la empresa amiga de la familia que se encarga del servicio de residuos y obviamente la banca del reconocido fallecido.