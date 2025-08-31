(2016) Se nos fue Pedro González en el Bicentenario de la Independencia

Martín Miguel Güemes Arruabarrena

El año 2016, Bicentenario de la Independencia Nacional, falleció en Salta don Pedro González; político, periodista, escritor, y “peronista, antes que Perón” (como solía decir: César Marcos, sobre sí mismo). Hombre cabal, si los hubo, sensible, inteligente, culto, honrado, y sobre todo valiente en cualquier circunstancia… amigo de los amigos, compañero de los compañeros, generoso con los adversarios, franco y de frente con los enemigos (en sus últimos años, había reducido al máximo la noción del “enemigo”, sobre todo pensando en su país).

Lo conocía por mentas, cuando vivía en Buenos Aires. Como Director de la Casa de Salta, en 1991, me visitó Héctor Tristán, otro peronista de fuste, humilde y decidido, protagonista de la resistencia en ١٩٥٥ (al igual que Pedro), quien me preguntó por él. Tristán había vivido en Salta, incluso fue jugador de futbol. No sé cuándo nació la amistad con Pedro. A partir de allí, a muchos pregunté por Pedro. Mi padre, que frecuentaba una alegre tertulia en la confitería “La Moderna” junto a Carlos Caro, y otros personajes salteños, me contó sobre Pedro, que era uno de los contertulios habituales. Cuando volví a Salta, siendo Secretario del Bloque de Senadores Justicialistas, me visitó para ofrecerme participar en el mensuario “Claves”, que por esos días salía a la palestra pública. Pasaron ¡24 años! su último número, su despedida, fue en Diciembre de 2015, allí escribí mi último artículo (Pedro me insistió en que no podía dejar de estar, en el adiós…). En ese número, se cerró Claves, para desgracia de quienes escribíamos en sus ediciones mensuales. En la cocina de la revista, en la oficina de Pedro, compartí los mejores diálogos culturales, históricos y políticos, de la etapa salteña de mi vida. Cuando pienso que don Pedro tenía, cuando empezamos ese camino de amistad 60 años, muchos menos de los que tengo hoy, me doy cuenta que la vida es un viento que pasa, y que el otoño viene callado, despacio, con sus hojas muertas. Y el invierno inclemente, llega para todos. Tal como pasó en ese año ٢٠١٦, Bicentenario de la Independencia ¡200 años de la Patria Suramericana! de la cual tanto enseñaba y pregonaba nuestro compatriota, en el mensuario Claves. Don Pedro se nos fue, en el Bicentenario, cerca de recordar el Pacto de los Cerrillos (22 de Marzo de 1816) entre Güemes (Gobernador y Comandante de las Milicias de la Provincia de Salta) y Rondeau (Director Supremo Provisorio, y Jefe del Ejército del Norte) pacto de concordia, que permitió la independencia, y no es casualidad, sino causalidad… para un nacional y popular como él, sin alardes reaccionarios o progresistas, ni mentas vanas o enfáticas. A Pedro, sin ser católico, sí cristiano práctico, anárquico afectivo, y heterodoxo doctrinario, el Papa Francisco lo había entusiasmado… y seguía sus pasos, sus actitudes, su conducta, sus comentarios y propuestas. Era su nueva “puerta de hierro” para su esperanza de redención de los humildes. La “Agrupación Reconquista” donde había militado como conductor del norte, en los años 70, ya era un recuerdo anacrónico, destemplado. Así lo percibí, y poco pude hablarlo en esas charlas inolvidables. Cosa que lamento, desde mi punto de vista histórico. Sobre esta etapa de su vida, no hablaré, porque no lo conocía, no vivía en Salta, y hay compañeros que tienen más derecho a contar sus vivencias. Volvamos al Pedro de “la Vuelta”, al que retorna de las tolderías de la intransigencia (cuando atizaba las brasas de la rebeldía popular), esta vuelta, como en Martín Fierro, tiene otra llave para comprender nuestro presente, y nuestro porvenir. Dejémonos enseñar por la historia, por su presencia, y su ejemplo de vida. “Claves” es una llave cierta, para abrir la puerta a la comprensión de la vida intelectual de esta “Gran Aldea” norteña. Un emprendimiento realizado con tesón, dedicación, disciplina, apertura, y sacrificio por Pedro y Yolanda (su compañera de toda la vida), sus hijas, amigos, y compañeros, en la “soledad de la misión”. ¿Cuál fue la misión de Pedro en esta nueva vida? ¿En esta nueva etapa intelectual, política? Creo, parangonando a Leopoldo Lugones, tener: “ojos mejores para mirar a la Patria” (Pedro siempre mencionaba al “Payador” en sus conversaciones), y citando a Leonardo Castellani, cumplir con el deber de la inteligencia argentina: “pensar la Patria” (el Cura loco, era una asignatura pendiente para Pedro). Estas dos metas, desarrolladas en el mensuario Claves, es su testamento. Después de haber luchado por ellas, en tiempos heroicos, como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche–los forjistas -, y tantos otros, perdidos en el polvo del olvido. “Todo taller de forja, es un mundo que se derrumba”. La cosa fue así: caído el peronismo en 1955, y en 1976. Pedro lo había vivido con pasión por la patria, y compasión por los humildes. Hay algo que no quiero dejar pasar: en muchas conversaciones Pedro me habló de la necesidad de repensar el liberalismo, de superar la versión nacionalista sobre su presencia en la vida nacional. De rever el estigma cosmopolita e internacionalista de este pensamiento libertario, mal traducido por los liberales exóticos, en la vida política del País de los Argentinos. Insistía, e insistíamos, en comprender la versión nacional, de muchos contemporáneos auténticos (Manuel Dorrego, el federalista, Juan Bautista Alberdi, el de los escritos póstumos, Roque Sáenz Peña, el voluntario a la Guerra del Pacífico). Mucho hablamos de la importancia de rescatar el pensamiento liberal de nuestros Libertadores, de San Martín, Belgrano, Güemes, y Pueyrredón, para quienes la Libertad era inescindible de la Independencia. La libertad era una bandera popular. En este sentido, la “Despedida de Washington” al Pueblo Norteamericano, traducida por Belgrano y el Dr. Josepeh Redhead antes de la Batalla de Salta, es una puerta que se abre a la comprensión de nuestra historia. Así lo entendió también, el poeta cubano José Martí, en su libro: “Bolívar, San Martín y Washington”. No pude conversar con Pedro estos temas, escribir en Claves, mis investigaciones, todo lo que fui rescatando de este pensamiento liberal argentino. Si logro hacerlo, es a instancia de la inteligencia del Director de Claves. Quien, seguramente se enojaría conmigo, por alabar su persona. Pues era humilde, y sencillo, como un paisano de aquí, o de España, de donde habían partido sus ancestros. No puedo negar, que entre la España oscurantista, y la de la rabia y de la idea, Pedro no dudo en pertenecer a esta, en abrazar la causa de la república. Por mi parte, evocaba a José Antonio, el de la falange auténtica, desde el revisionismo histórico en relación a la guerra civil española. Y entre la Argentina conservadora o progresista, siempre fue un nacional. La Tercera Posición creada, esbozada, y proyectada por Perón, era una vitalidad esencial en su alma criolla. Lo cierto Pedro, es que te fuiste furtivamente, con paso cansado y triste, como parte inseparable de estos tiempos. Tan poco generosos, tan mezquinos, tan plagados de incertidumbres. Estoy velando tu ausencia, ya nostálgico por días que no volverán. Por algo, Atahualpa Yupanqui decía: “ el amigo es uno mismo, en otro cuero”. En esta primavera que se avecina, te recordaré cuando crezcan las hojas verdes, y las flores despunten, mientras la juventud cante su alegría, Y en el próximo Diciembre, te pensaré en la Navidad, en el pesebre de los desamparados. Y cuando el verano se estremezca con el viento y la lluvia, y el olor a pasto mojado brote de la tierra, esperaré el otoño, para pensarte y sentir tus sugerencias, tus consejos, tu tranquila actitud de amigo generoso, prodigo en afectos. También estarás presente, en la copa espumante de cada año nuevo, recogiendo en el pan dulce de la familia, tu fe en la Patria, en nuestra tierra. Y en cada asado de amigos, nos faltará tu sana ironía, tu chispeante actitud de buscador de huellas perdidas, y arriero de sueños olvidados. Entonces, volveremos a recoger Claves, para pensar esta patria que nos dio el destino, y que como una herida sin cerrar nos duele. Hasta siempre, querido compatriota, compañero, maestro y amigo, que en paz descanses. Mi Cristo roto te acompaña en la Cuaresma, camino a la Resurrección. “Creer, he allí todo el arte de la vida”, eso nos enseñaste don Pedro González.